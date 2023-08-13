За 12 августа ВСУ атаковали Белгородскую область 13 единицами боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины (ВСУ) за 12 августа. За сутки для атак было использовано не менее 13 единиц различных боеприпасов, никто из гражданских лиц не пострадал.

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины было выпущено четыре артиллерийских снаряда. В селе Петропавловка сбит беспилотник. В результате падения обломком БПЛА в селе Беловское в одном частном домовладении оказались повреждены кровля, остекление веранды и дверь.

В Волоконовском районе в селе Грушевка беспилотником атакован инфраструктурный объект связи. Из миномета была обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано пять прилетов.

В Шебекинском городском округе сбит один беспилотник ВСУ.

Днем ранее оперштаб сообщил, что Белгородчину атаковали с использованием девяти единиц различных боеприпасов, а также четырех беспилотников. Тогда ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Владимир Зоркий