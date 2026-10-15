Российскую компанию комика Нурлана Сабурова исключат из ЕГРЮЛ
Федеральная налоговая служба начала процедуру исключения из ЕГРЮЛ ООО «Сабр Продакшн» комика Нурлана Сабурова. Информация приведена в выписке на сайте ФНС.
«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)»,— указано в документе. Решение принято 12 октября.
Компания была зарегистрирована в апреле 2025 года и специализировалась на производстве кинофильмов и телевизионных программ. Ее единственный учредитель — казахстанский комик Нурлан Сабуров. Выручка за 2025 год составила 16 млн руб.
В начале 2026 года Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик узнал об этом по прилету во Внуково, оттуда ему пришлось улететь в Казахстан. Через несколько дней в соцсетях распространилось снятое в 2025 году видео, на котором он передает мотоциклы бойцам СВО и говорит: «Дай бог, чтоб ребята вернулись здоровые и с победой». Генпрокуратура Казахстана из-за этого инициировала проверку по статье о наемничестве. Сейчас комик продолжает выступать за рубежом.