Египет обвинил Израиль в срыве мирного плана по Газе
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил, что израильские власти несут полную ответственность за срыв плана урегулирования в секторе Газа. По его словам, должным образом не удалось реализовать первую часть инициативы, особенно связанную с доступом к гуманитарной помощи.
По словам министра, нынешние власти Израиля — это главное препятствие на пути к миру в регионе. Он напомнил, что движения «Фатх» и «Хамас» достигли компромисса по вопросу управления сектором Газа во время межпалестинских переговоров. Израильская сторона после этих переговоров «не предприняла никаких позитивных ответных шагов», подчеркнул министр в интервью Sky News Arabia.
Египет, Катар, США и Турция выступили посредниками в достижении договоренности между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в Газе в октябре 2025 года, однако стороны пока не перешли ко второму этапу соглашения.