Белгородец получил тяжелые ранения в результате взрыва боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о чрезвычайном происшествии в Борисовском районе. По словам главы региона, на территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму.

Пострадавшего доставили в больницу №2 Белгорода, а на месте ЧП работают оперативные службы. «Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилетом»,- уточнил господин Гладков.

Он сегодня трижды сообщал об атаках региона беспилотниками со стороны Украины. Во всех случаях обходилось без пострадавших среди гражданских лиц, хотя в облцентре был поврежден многоквартирный дом и припаркованные у него 16 автомобилей.

Поздно вечером Минобороны РФ рассказало, что около 22.00 пресечена очередная попытка ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, «пострадавших и разрушений нет».

Владимир Зоркий