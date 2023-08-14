Доллар превысил 101 руб., евро — 110 руб.

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года. По состоянию на 11:01 доллар растет на 1,39%, до 100,8 руб./$. Курс евро растет на 1,58%, до 110,4 руб./€. Юань вырос до 13,8 руб.

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Падение российской валюты ускорилось с начала августа и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Сегодня, 14 августа, индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Лаура Кеффер