Орешкин назвал причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику

Главная причина ослабления рубля — мягкая денежно-кредитная политика (ДКП), убежден помощник президента Максим Орешкин. Он утверждает, что Центробанк способен нормализовать ситуацию. Сегодня, 14 августа, курс доллара превысил 100 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин

Фото: пресс-служба президента РФ Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Орешкина, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. Как пишет господин Орешкин в колонке для ТАСС, ключевую роль в ослаблении национальной валюты и росте инфляции сыграло кредитование компаний и населения. Корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 трлн руб. дополнительного спроса в экономике. Кредиты населению — 3,3 трлн руб. Как отмечает помощник президента, это куда выше дефицита бюджета в 1,5 трлн руб. «В целом же с начала года бюджетный сектор абсорбировал денежные средства из экономики, обеспечил отрицательное влияние на денежную массу»,— отмечает он.

Однако, по мнению господина Орешкина, Банк России обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию и уже в самое ближайшее время.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль»,— написал господин Орешкин.

С начала августа рубль упал примерно 7% — это больше, чем за весь июль. Кремль не видит угрозу для финансовой стабильности России из-за падения рубля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что сомнений в макроэкономической стабильности быть не может. На фоне резкого падения курса рубля Банк России допускал, что может вновь повысить ставку. Сейчас она 8,5%.

Почему Банк России предлагает держаться ценностей низкой инфляции при любом сценарии — в материале «Четыре и точка».

Лаура Кеффер