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Коммерсантъ FM
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Зампред ЦБ Заботкин: рисков финансовой стабильности из-за курса рубля нет

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ситуации с курсом рубля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Сегодня, 11 августа, курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 108 руб., курс доллара — 99 руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Рисков финансовой стабильности в связи с ослаблением курса рубля мы не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями»,— сказал господин Заботкин в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

«По поводу динамики курса: мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг»,— пояснил он.

По информации Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

Подробнее о том, когда стабилизируется курс национальной валюты,— в материале «Ъ FM» «Падению рубля обозначили границы».

Александр Кислов

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