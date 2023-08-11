Рубль ускоряет падение

Доллар — 99 руб., евро — 109 руб. Не помогли ни вмешательство регулятора, ни дорогая нефть — российская валюта обновляет минимумы за полтора года. В августе падение ускорилось и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. На этой неделе в ситуацию вопреки данным месяц назад обещаниям вмешался Центробанк. Он отменил покупки юаней в рамках бюджетного правила, которые могли еще сильнее увеличить спрос. А за несколько недель до этого регулятор повысил ключевую ставку до 8,5%, сделав рублевые сбережения более привлекательными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эти меры действительно должны стабилизировать рынок, но они не панацея, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин:

«Влияние ключевой ставки на ряд переменных изменилось, в частности, это касается обменного курса рубля. Теперь она влияет на него более опосредованно. До 2022 года при более свободном трансграничном движении капитала решение по ключевой ставке быстро транслировалось в курс рубля — напрямую через стоимость финансовых инструментов и потоки по финансовому счету. Теперь изменение показателя в большей степени реализуется через его воздействие на внутренний спрос, а через него — на спрос на импорт и далее на курс рубля. Влияние через канал, который связан с потоками капитала, сохраняется, но в меньшей степени, чем до 2022 года. Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса. Он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России проводить независимую денежно-кредитную политику». «Приостановка покупок валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций по бюджетному правилу носит временный характер. Это отложенные покупки — они будут исполнены после возобновления операций по зеркалированию. Цель этого решения — предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значительным покупкам валюты. Как показывает опыт прошлых эпизодов, когда мы пользовались этой мерой, в особенности 2018 года, решения о временной приостановке сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса. Но они действительно позволяют снизить опасения рынка относительно дополнительного роста волатильности и в целом оказывают стабилизирующее влияние на рынок».

В Центробанке продолжают настаивать, что главной причиной падения рубля остается торговый баланс: приток валюты в Россию оказался слабым из-за низких цен на экспортное сырье, в то время как импорт восстановился и продолжает расти. Но есть и другие объяснения, говорит главный инвестстратег компании «Айгенис» Искандер Луцко:

«Во-первых, влияет отток капитала, а именно продажа активов нерезидентами, а также то, что их выкупают резиденты за счет кредитов в валюте, которые предоставляют банки. Помимо продажи финансовых инструментов, происходит реализация каких-то частных проектов, непубличного бизнеса. Во-вторых, сказывается снижение экспортной выручки. Конечно, мы увидим 100 руб. за доллар. Но, вероятно, существенно дальше этого уровня не пройдем».

Помимо этого, поддержать российскую валюту должна была дорожающая нефть. Стоимость барреля Brent впервые с января превысила $88. Urals по-прежнему торгуется с дисконтом около 20%, но он сокращается, следует из свежих данных Минфина. В результате, по подсчетам Международного энергетического агентства, в июле Россия заработала столько же, сколько и до введения потолка цен на нефть. Доходы всего за месяц выросли на 20%.

Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что со временем это должно укрепить рубль: «Мы сейчас наблюдаем ситуацию, которая складывалась месяца два-три назад. Как мы знаем, танкеры с нефтью до Индии идут два месяца. Конечно же, потенциал для укрепления рубля есть, учитывая высокие цены на Urals, но он будет раскрываться в течение ближайших месяцев, когда на российский рынок станет приходить экспортная выручка от текущих значений нефти.

В нынешней ситуации надо закладываться на более высокую волатильность. И вот она может дать нам увидеть и 100 руб. за доллар, и 90 руб. То есть коридор расширяется».

Зампред ЦБ Алексей Заботкин также сообщил, что с нового года регулятор начнет публиковать собственный прогноз курса валют. Прежде ведомство принципиально воздерживалось от этого, чтобы не создавать ожиданий и не влиять на котировки.

Из-за этого при расчете федерального бюджета использовали оценки Министерства экономического развития. Изначально ведомство прогнозировало, что средний курс доллара в этом году будет около 68 руб. Затем, когда началась девальвация, показатель пересмотрели до 76 руб. за доллар. В августе министр обещал снова обновить подсчеты с учетом продолжающегося обвала. С начала года доллар подорожал больше чем на 30%.

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Иван Якунин, Елена Иванова