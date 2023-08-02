Песков: Путин и Эрдоган определят сроки и место встречи в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что место встречи Владимир Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться. Лидеры не обязательно встретятся в Турции, сказал представитель Кремля, однако господин Эрдоган «приглашает к себе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сам президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты»,— отметил господин Песков на пресс-подходе на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

Он отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган давно планировали встречу, еще до выборов президента Турции в мае. «Перед выборами решили этого не делать, дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела в Турции»,— пояснил представитель Кремля, добавив, что господа Путин и Эрдоган определят сроки и место встречи в ближайшее время.

Сегодня, 2 августа, прошли телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогу разговора канцелярия господина Эрдогана сообщила о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. В пресс-службе Кремля заявили, что стороны договорились о подготовке возможной встречи. Реджеп Тайип Эрдоган незадолго до разговора заявлял о намерении убедить Владимира Путина вернуться в зерновую сделку.