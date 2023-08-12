СМИ: Эрдоган и Путин встретятся в конце августа—начале сентября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретятся в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал A haber со ссылкой на корреспондента в пуле администрации президента Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как передает корреспондент телеканала, господин Эрдоган по-прежнему ждет российского президента в Турции. Однако «не исключена и поездка» президента Турции в Россию, если Владимир Путин откажется покидать Россию. Власти Турции планируют провести встречу в конце августа—начале сентября. Точная дата встречи не называется. По данным A haber, основной темой разговора станет зерновая сделка. Россия вышла из нее 18 июля.

Президенты договорились о встрече во время телефонной беседы 2 августа. Позднее господин Эрдоган сообщил, что Владимир Путин может приехать в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что место и дату встречи согласуют по дипломатическим каналам, при этом местом встречи не обязательно будет Турция. 20 августа господин Эрдоган посетит Венгрию, 9–10 сентября — Индию для участия в саммите G20, 17–21 сентября — США для участия в ГА ООН.

Анастасия Ларина