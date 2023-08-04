Эрдоган надеется, что Путин приедет к нему в августе

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в августе. Точная дата визита еще не определена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе»,— сказал господин Эрдоган журналистам (цитата по ТАСС).

2 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого канцелярия господина Эрдогана сообщила о согласии российского президента посетить Турцию для переговоров. В пресс-службе Кремля заявили, что стороны договорились о подготовке возможной встречи. При этом конкретное место и время российская сторона не называла.

Вечером в тот же день Дмитрий Песков сказал, что встреча лидеров не обязательно пройдет в Турции, однако господин Эрдоган «приглашает к себе». Господин Песков отмечал, что сейчас то время, когда Владимир Путин «должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты».

Олеся Павленко