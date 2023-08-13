Польша сформирует воинскую часть рядом с белорусской границей

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в городе Чарна-Белостоцка (около 36 км от границы с Белоруссией) будет сформирована новая воинская часть, передает PAP. Первые военнослужащие прибудут в нее к концу этого года, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / Pool / Reuters Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT / Pool / Reuters

Подразделение в Чарна-Белостоцка станет учебным центром для нужд 1-й пехотной дивизии легиона. Он уточнил, что в городе будет дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка, а также бойцы территориальной обороны, в том числе из 1-й Подляской бригады теробороны.

Министр заявил, что создание новых подразделений и воинских частей направлено на «отпугивание агрессора», чтобы он не посмел пойти на Польшу.

Вчера, 12 августа, господин Блащак заявил, что Польша нарастила военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке границы с Белоруссией. К белорусской границе Польша планирует перебросить около 10 тыс. солдат.

31 июля Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов. 1 августа польское Минобороны сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. На этой неделе Польша решила увеличить число военных на границе с Белоруссией с 1 тыс. до 2 тыс.

Эрдни Кагалтынов