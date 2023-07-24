Курорт для беспилотников

По объектам в Крыму был нанесен очередной удар беспилотниками, он спровоцировал мощный пожар и детонацию снарядов на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Из зоны ЧП эвакуировали жителей близлежащих сел и перекрыли на несколько часов движение автомобильного и железнодорожного транспорта. В результате происшествия, заверяют чиновники, никто не пострадал. Однако их данные о количестве БПЛА, атаковавших Крым, не совпали с информацией Минобороны РФ.

Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом силами ПВО и средствами РЭБ было сбито 11 беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ, в свою очередь, чуть позже заявили, что ночью регион атаковали 17 БПЛА. «14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет»,— говорится в сообщении МО РФ.

Один из беспилотников, по словам господина Аксенова, попал в склад боеприпасов. Как сообщают местные жители, объект расположен возле поселка Вольное, возле военного аэродрома Веселое, примерно в 20 км от Джанкоя.

Из-за сильного пожара и детонации снарядов власти региона приняли решение эвакуировать в пункты временного размещения население близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП. Помимо этого, было перекрыто движение поездов в этом районе и автомобилей на трассе Джанкой—Симферополь. Спустя несколько часов оно было восстановлено. Кроме того, обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе.

Власти Крыма в очередной раз обратились к гражданам с просьбой не снимать и не публиковать в соцсетях фото- и видеоматериалы с мест атак украинских БПЛА, пригрозив им серьезными последствиями в административной и уголовной сферах. Чиновники уверяют, что подобные действия помогают противнику корректировать свои удары. «В социальных сетях и сегменте телеграма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео»,— написал в своем Telegram-канале советник губернатора Олег Крючков.

Отметим, что на Украине в СМИ и соцсетях распространяли версию о комбинированном ударе по объектам в Крыму не только с помощью беспилотников, но и ракетами Storm Shadow.

В МИД России расценили случившееся в Крыму, а также ночной налет БПЛА на Москву как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов для запугивания гражданского населения, отметив, что военного смысла в этих атаках нет.

В Кремле также прокомментировали инцидент. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на выросшую в последние дни интенсивность попыток атаковать российские регионы, принимаются все необходимые меры по защите граждан.

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимаются меры. Ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа»,— заверил журналистов господин Песков.

17 июля морскими дронами был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников. 19 июля на военном полигоне в Старом Крыму произошел пожар на складе с боеприпасами. 20 июля в поселке Раздольное на западе полуострова ввели режим ЧС после падения украинского беспилотника, от взрыва которого погибла местная школьница и еще несколько человек получили ранения. 22 июля губернатор Аксенов заявил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» по инфраструктурным объектам Красногвардейского района полуострова.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, это привело к пожару на железнодорожной ветке вблизи поселка Октябрьское топлива из поврежденного трубопровода нефтебазы ООО «Таврида Нефтепродукт» (утечка составила порядка 10 тонн), а также к пожару на складе МО РФ с последующей детонацией порядка 3 тонн боеприпасов. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

Александр Дремлюгин, Симферополь