Аксенов заявил о попытке Украины атаковать Крым дронами

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные совершили «попытку налета с использованием БПЛА» по инфраструктурным объектам Красногвардейского района полуострова. На место прибыли сотрудники МЧС «для ликвидации возможных последствий». Информации о пострадавших или повреждениях нет.

17 июля был атакован надводными беспилотниками Крымский мост. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, дочь погибших получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Россия обвинила в происшедшем Украину. Украинский президент Владимир Зеленский назвал мост целью, которая «должна быть нейтрализована». Сегодня, 22 июля, с утра движение автотранспорта на Крымском мосту в обоих направлениях было временно перекрыто, причины неизвестны.

Лаура Кеффер