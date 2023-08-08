Оборудование взялось в лизинг

Одним из самых маржинальных направлений на рынке лизинга стал лизинг оборудования. В сегменте нет жесткой конкуренции, а лизингополучатели демонстрируют низкий уровень дефолтов. Тем не менее в нем работают преимущественно средние компании, а крупнейшие игроки отрасли смотрят на лизинг оборудования с осторожностью, несмотря на то что он растет двузначными темпами. Из основных проблем участники отрасли отмечают отсутствие ликвидного вторичного рынка, развитой экспертизы, сложности с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Одним из лидеров роста лизингового рынка может стать сегмент производственного оборудования. В «Интерлизинге» (25% портфеля приходится на оборудование) по итогам первого полугодия 2023 года объем нового бизнеса в этом сегменте составил 6,11 млрд руб., в два раза превысив прошлогодний показатель. Портфель компании «Аренза» на 97% состоит из оборудования, и за полугодие он показал рост на 87% по сравнению с прошлым годом.

В целом по прогнозу «Эксперт РА», обнародованному в конце марта, в 2023 году рынок лизинга ожидает роста объемов нового бизнеса в пределах 10% (см. “Ъ” от 20 марта). В первом квартале 2023 года объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос на 27%, до 131 тыс. единиц. Наибольший прирост нового бизнеса по видам предметов лизинга показали оборудование для общественного питания (158%), климатическое и механическое оборудование (121%), спецтехника (49%) и промышленное оборудование (31%; см. “Ъ” от 22 мая).

Как отмечают участники этого сегмента рынка, в целом он более маржинальный, чем лизинг легкового и грузового транспорта, спецтехники. «Это связано как с меньшим числом конкурентов в сегменте, так и с низким уровнем дефолтности лизингополучателей»,— отмечает коммерческий директор «Интерлизинга» Сергей Жарков.

Уровень дефолтности в сегменте компании оценивают в менее 0,5%. «Половина клиентов в сегменте лизинга оборудования относятся к МСБ, но это компании промышленного сектора. К моменту, когда им требуется установка или обновление оборудования, у них уже есть площадка с историей производства и операционными результатами»,— поясняет господин Жарков. Кроме того, по лизингу оборудования авансовые платежи достигают 25%. В сегменте розничного автолизинга компании говорят о нулевых авансовых платежах (см. “Ъ” от 1 августа).

Но несмотря на привлекательность сегмента, появления новых игроков в ближайшей перспективе ждать не стоит, сходятся во мнении участники рынка. «Основным камнем преткновения в сделках с оборудованием является то, что, как правило, предметы лизинга менее ликвидны ввиду узкой специализации и сложностей с монтажом. Чтобы снизить потери, лизингодатели более тщательно структурируют сделки, часто требуют дополнительное обеспечение, проводят глубокий анализ финансового состояния клиента»,— поясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

«Оценка требует наличия в лизинговой компании развитой аналитической функции, отличной от скоринговой оценки, принятой в розничной модели бизнеса»,— подчеркивает гендиректор «Регион Лизинга» (40% лизингового портфеля приходится на лизинг) Рустем Мухамедов. «При типовых условиях мы можем одобрить оборудование с той же скоростью, как это делают в автолизинге,— подтверждает замгендиректора по стратегии и развитию "Дельтализинга" Валентина Полякова.— Но лишь 8% сделок в 2023 году смогли пройти автоматизированный ускоренный процесс одобрения и оценки».

При этом крупные участники лизингового рынка отмечают, что трудно совмещать розничный подход и риски, которые предполагает для компании лизинг оборудования. По словам предправления «Альфа-Лизинга» Вероники Новиковой, «как найти, изъять, хранить и реализовать автомобиль — понятно; оборудование… нужно правильно отключить и демонтировать, правильно транспортировать и хранить» (см. “Ъ” от 29 мая). И это требует дополнительных ресурсов от компании, отмечает она.

Очевидно, что работа в сегменте лизинга оборудования не может быть поточным бизнесом, где возникает экономия на эффекте масштаба, подчеркивает Валентина Полякова. Как отмечает топ-менеджер одной из крупных компаний, лизинг оборудования интересен не сам по себе, а как дополнение к крупному контракту. К примеру, если лизингополучатель берет в лизинг 1 тыс. легковых машин, ему нужно оборудование для ремонта парка. Но сама по себе единица оборудования для автомойки или авторемонтной мастерской, уточнил собеседник “Ъ” не интересна.

Полина Трифонова