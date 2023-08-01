В широкий прокат выходят грузовики

В первом полугодии объемы нового лизингового бизнеса в сегменте грузового транспорта обогнали показатели легковых автомобилей. Несмотря на рост цен на технику, бизнес не может отказываться от обновления парка грузовых машин. Кроме того, спрос на них поддерживается заявленными большими инфраструктурными и строительными проектами. При этом обостряется конкуренция среди участников рынка на фоне снижения авансовых платежей и удлинения сроков лизинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По итогам января—июня лизинговая отрасль показала значительный рост объемов нового бизнеса с грузовым транспортом. В «ВТБ Лизинге» грузовой и коммерческий транспорт занял половину продаж в автолизинговом портфеле, тогда как легковой — всего треть. Доля грузового автотранспорта в портфеле «Газпромбанк Лизинга» достигла рекордных 26%. На легковой автотранспорт пришлось 16%. Год назад картина была другой: легковой автотранспорт занимал 18% портфеля компании, а грузовой — всего 15%.

В Росбанке доля грузового транспорта в новых выдачах превысила 60%, а легкового — около 20%. В портфеле «СберЛизинга» доля грузовых автомобилей в 3,5 раза превышает долю легковых машин. Структура профинансированного портфеля ГК «Альфа-Лизинг» за отчетный период составил 74% грузовых против 26% легковых автомобилей.

Переориентация спроса начала происходить еще в 2022 году, и грузовой автотранспорт стал преобладать в объеме нового бизнеса, отмечают участники рынка. «Это связано с дефицитом легковых машин, ростом спроса на подержанную технику, а также с тем, что российские и китайские производители смогли закрыть потребности компаний в грузовом автотранспорте»,— поясняет гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин. Не все предприниматели хотят пересаживаться с привычных марок на новые бренды, поэтому готовы повременить с заменой авто в ситуации определенного дефицита на рынке, добавляет начальник управления развития бизнеса «ВТБ Лизинга» Андрей Гетманюк.

«Рынок легковых авто больше зависит от роста стоимости, тогда как для коммерческих компаний это неприятный, но преодолимый фактор, так как он перекладывается в итоге в стоимость оказываемых ими услуг»,— поясняет гендиректор «Росбанк Лизинга» Гурам Кудрявцев. «Клиенты не откладывают покупку грузового транспорта, поскольку от наличия грузовиков зависит функционирование бизнеса»,— согласны в «Европлане».

Помимо изменения структуры лизинговых портфелей в пользу преобладания грузового транспорта, трансформируются и условия лизинговых договоров, говорят участники рынка. В частности, лизингодатели идут на снижение авансов и на увеличение сроков договоров. Если в докризисном 2021 году средний размер аванса составлял около 20%, то к настоящему времени он сократился до 7–8%. За то же время средний срок лизинга транспорта увеличился с 40 до 60 месяцев, приводят данные в «ВТБ Лизинге».

«Авансовый платеж в лизинге грузовых и легковых машин в 2023 году составляет 10–18% в сравнении с 22% годом ранее. Сроки лизинга удлинились с 36–42 месяцев в 2022 году до 38–48 месяцев в 2023-м»,— отмечает гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров. «Увеличение срока лизинга позволяет минимизировать ежемесячный платеж, что создает клиенту комфортную ситуацию с точки зрения доходов и расходов компании и, соответственно, способствует отсутствию дефолтов»,— поясняет Андрей Гетманюк. Усилилась и конкуренция за клиента, добавляет Гурам Кудрявцев — аванс начинается от 0%, а срок растягивается до семи лет.

В то же время, несмотря на меры, принимаемые для снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, с начала года наблюдается рост дефолтности. «Лизинговым компаниям целесообразно закладывать более высокие кредитные риски на лизингополучателей с учетом ужесточения денежной-кредитной политики, девальвации рубля»,— предостерегает директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко. Ведь это «скажется на компаниях с низкой финансовой устойчивостью, а также на лизинговых компаниях, где высокая концентрация на лизингополучателях или существенная доля компаний МСП», считает эксперт.

Поэтому условия для некоторых направлений бизнеса сейчас более консервативные, чем были в начале 2022 года, отмечают участники рынка. В частности, это касается сегмента «начинающих предприятий, стартапов, компаний без опыта ведения бизнеса», уточняет руководитель центра анализа данных и принятия решений ГК «Альфа-Лизинг» Вадим Данилов. Поэтому лизинговые компании более тщательно выбирают клиентов, которых готовы финансировать, добавляет он: «Если раньше мы могли себе позволить работу с некоторыми экспериментальными сегментами высокого риска, то сейчас более избирательны в этом вопросе».

Полина Трифонова