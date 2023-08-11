Прокатная десятка

10 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!» и японский триллер «Импостер». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Два, три, демон, приди!
- Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
- В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи
- Жанр: ужасы / Австралия / 95 мин.
- В прокате: с 10 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм совсем не похож на модный "медленный" или "возвышенный" хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна...
Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают "руку мертвеца" (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями. Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рука руку морит».
Аманда
- Режиссер: Каролина Кавалли
- В ролях: Бенедетта Поркароли, Галатея Беллуджи, Джованна Меццоджорно, Микеле Брави, Моника Наппо
- Жанр: комедия, мелодрама / Италия, Франция / 93 мин.
- В прокате: с 10 августа
Кинопрокатчик «Артхаус»: «24-летняя Аманда живет в своем мире. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете и почти не снимает вязаную жилетку. Вспомнив, что детьми она и Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию — убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья».
Идеальная ложь
- Режиссер: Сильвен Деклу
- В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо
- Жанр: драма, триллер / Франция / 105 мин.
- Слоган: «Как далеко ты зайдешь, чтобы сохранить свою тайну?»
- В прокате: с 10 августа
Кинопрокатчик «Russian World Vision»: «Однажды во время совместного отдыха на Корсике Мадлен и ее парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую пара вынужденно скрывает. Спустя некоторое время молодые люди попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится оружием в их личном противостоянии».
Импостер
- Режиссер: Кадзуёси Кумакири
- В ролях: Юто Накадзима, Нао, Кэнто Нагаяма, Хару Куроки
- Жанр: драма, триллер / Япония / 99 мин.
- В прокате: с 10 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Вечером накануне собственной свадьбы с дочерью босса 30-летний карьерист-ритейлер принимает на грудь на отходной вечеринке, устроенной ему сослуживцами, и посреди оживленного столичного района Сибуя умудряется провалиться в открытый люк. На дне колодца, слава богу, песок, но полно всякого ржавого мусора, и клерк — или сарариман, как называют таких холеных и при портфеле в Японии,— придя в себя, обнаруживает рваную рану на ноге и прогнившую лестницу, попытка подняться по которой туда, где в люк смотрит луна, приводит только к повторному падению и крушению надежд на легкое избавление.
Вместе с этим рушатся и зрительские надежды в обозримые полтора часа увидеть кого-нибудь, кроме пусть и условно привлекательного, но все ж таки одного-единственного покалеченного мужика — ну и сороконожек и дохлых крыс, составляющих ему компанию в этой дыре…
Тем временем из какой-то дыры в стене, предположительно — канализационной, в каменную яму начинает набираться желтоватая пена — и что делает наш герой? Совершенно верно, он не идиот, он достает смартфон и начинает им активно пользоваться. Смартфон — штука удобная в жизни, но кинематографу его появление оказало медвежью услугу. Пялиться на то, как, пусть и миловидные, парень с девушкой, лежа каждый у себя на диване, шлют друг другу всякое, очень неинтересно — какой смысл разглядывать на телеэкране чужие мониторы, когда куда как полезнее просто воспользоваться своим и пообщаться с друзьями и близкими?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Байки из люка».
Запертый заживо
- Режиссер: Лукас Ринкер
- В ролях: Томас Нихаус, Гедеон Буркхард, Ольга фон Люквальд, Родни Чарльз, Микаэла Шефер
- Жанр: боевик, триллер, комедия / Германия / 90 мин.
- Слоган: «Выбраться любой ценой за 60 минут»
- В прокате: с 10 августа
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из нее. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час».
Корабль призраков
- Режиссер: Гари Шор
- В ролях: Элис Ив, Нелл Хадсон, Джоэль Фрай, Тим Дауни, Уильям Шокли, Энгус Райт
- Жанр: ужасы, драма / США, Великобритания / 125 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «У Кубрика в западню проклятого пространства попадал писатель-неудачник Джек Торранс, устроившийся зимним смотрителем в надежде поработать над новой книгой, с женой и маленьким сыном. В "Корабле призраков" невольными медиумами и жертвами лайнера становятся не слишком преуспевшие журналисты Патрик (Джоэль Фрай) и Энн (Элис Ив) и их сын-лилипут Лукас, получившие возможность пару-тройку дней пожить на борту лайнера, чтобы изваять рекламный очерк о нем...
Действие происходит в двух временных пластах: в 1938 году, когда и свершилось топорное побоище, и в наши дни, когда Лукас откупорил мистический туннель в прошлое. Хотя правильнее говорить не о пластах, а о временном салате. Сюжет нарублен так мелко, что переходы от одной эпохи к другой подчас ускользают от зрителя. Но это еще полбеды.
Ретропласт фильма сначала завораживает: беззаботная роскошь в преддверии мировой военной катастрофы снята бесподобно. Особенно по сравнению с невыразительным настоящим. Карнавальная вечеринка для "чистой" публики в честь Хэллоуина, на которую проникает семья заштатных актеров из третьего класса. Маски, шпоры, джаз. Голливудский продюсер в костюме Арлекина и сам Фред Астер (Уэсли Альфин) в костюме Зорро. И в то же время скрытое под одной из масок чудовищно изуродованное лицо ветерана Первой мировой. Ад трюма, где по вине одержимого капитана случается тот самый выброс пара. И конечно, топор, крушащий черепа и кости, пока в кают-компании длится пир во время чумы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сияние кубрика».
Криминальный город: Разборки в Пусане
- Режиссер: Ли Сан-ён
- В ролях: Ма Дон-сок, Ли Джун-хёк, Мунэтака Аоки, Ким Мин-джэ, Ли Джи-хун
- Жанр: криминал, боевик, триллер, детектив / Южная Корея / 105 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Криминальная интрига здесь вертится вокруг партии синтетического наркотика, в котором равно заинтересованы японские якудза и китайские триады, а также "оборотень в погонах" из наркоотдела Джу Сон Чол (Ли Джун Хёк), который вместе со своей командой крадет товар у первых, чтобы продать вторым за $30 млн. По ходу этой операции он вместе с подручными убивает вышедшего было на их след полицейского капитана, а заодно от передоза умирает какая-то случайная девица, и это обращает на себя внимание Ма Сок До и его убойного отдела.
Они берутся за следствие, которое состоит в том, чтобы без ордера вламываться в разные подозрительные места и выбивать информацию из задержанных пытками и угрозами. Никаких рефлексий по поводу этих методов ни герои, ни авторы фильма не испытывают, а смотрящих его простых обывателей, видимо, должно успокаивать, что так полицейские обходятся только с правонарушителями, тем же, кто живет честно, ничего не грозит. Тем более что в перерывах между этими занятиями, а иногда и параллельно с ними команда Ма Сок До обменивается шутками, попадает в дурацкие передряги и всячески комикует, подчеркивая, что парни они, в общем, вполне добродушные.
Тем временем босс якудзы (Дзюн Кунимура) отправляет на поиски пропавшего наркотика самого жестокого из своих головорезов (Мунэтака Аоки), который двигается в расследовании навстречу Ма Сок До, расчищая себе путь, натурально, катаной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Следствие ведут кулаки».
Баба Яга спасает мир
- Режиссер: Карен Захаров
- В ролях: Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный, приключения / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 3 августа
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад».
О чем говорят незнакомцы
- Режиссер: Херардо Эрреро
- В ролях: Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте
- Жанр: драма, комедия / Испания / 93 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Три семейные пары приходят на сеанс групповой терапии в кабинет некой Антонии. На стенах — модные фотоработы, на столе — ассортимент горячительных напитков. Не хватает сущего пустяка — самого психотерапевта. Только на блюде лежат пронумерованные конверты с восьмью заданиями, которые герои должны выполнить. Представиться, рассказать об истории знакомства и планах на будущее, любимых сексуальных позах и степени собственной ревнивости.
Исполнив каждое из заданий, следует протрубить в прилагающийся к конвертам горн. Что за пионерская чушь эта деталь, не понять. Горн обыгрывается только один раз, когда его угрожают засунуть одному из пациентов понятно куда, и робкая вспышка анального юмора приятно разбавляет экранную тоску.
Зачем шестерым потребовалась срочная помощь, трудно сказать. У адвоката Лауры и бухгалтера Даниэля сын-старшеклассник устроил нелетальное ДТП и нарисовал на доске учительницу в виде суки. Еще его били в школе, но Даниэль решил эту проблему, сломав нос папе обидчика. Архитектор Карла и бывший туроператор, а ныне "персональный покупатель" Эстебан уже три года никак не могут съехаться. Выяснится, что Эстебан — лудоман, но эту проблему он тоже решил. Тяжелее всего ситуация у Марты, уволенной из воспитательниц детского сада за алкоголизм и пытавшейся покончить с собой, и коммивояжера Роберто».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не будем знакомы».
Свинка
- Режиссер: Карлота Переда
- В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Клаудия Салас, Ирене Феррейро
- Жанр: триллер, драма / Испания, Франция / 99 мин.
- В прокате: с 27 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Юную Сару, дежурящую в отцовской мясной лавке, кровь не пугает: она сама ходит с папой на охоту и стреляет кроликов. Гораздо страшнее для нее насмешливые взгляды и перешептывания стройных сверстниц, которые обзывают ее свинкой из-за лишнего веса и придумывают жестокие розыгрыши. Карлота Переда, снявшая фильм по собственному сценарию, всего в паре коротких сцен обрисовывает предысторию…
Язвительными подначками от ровесниц Сарины горести не исчерпываются. Ее постоянно донимает придирками мать, которую побаиваются и муж, и младший сын, и даже полицейская собака облаивает каждый раз, когда девушка проходит мимо участка. Обиды Сара тайно заедает сладостями, а освежиться в городской бассейн ходит, когда там никого нет, даже в одиночестве стесняясь своего тела.
Во время одного из таких походов она встречает незнакомца, который внезапно показывается из воды, напугав ее. Но не успевает Сара опомниться, как появляются три ее обидчицы, которые едва ее не топят и убегают, забрав ее одежду, полотенце и телефон. Когда Сара ныряет, чтобы скрыться от задир, на заднем плане в воде мелькает окровавленное мертвое тело».
Подробнее о фильме — в материалах «Одержимая весом» и «Свинка не та, кем кажется».