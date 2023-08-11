Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм совсем не похож на модный "медленный" или "возвышенный" хоррор, какие снимают как раз Астер и другие любимцы А24. Братья не тратят времени на постепенное погружение зрителя в атмосферу неспешно подступающего ползучего ужаса, они возвращаются к истокам — крепко сбитым историям, способным и развлечь, и напугать, так что в одну минуту ты подхихикиваешь туповатой шутке (ведь герои картины — тинейджеры и чувство юмора у них несильно изысканное), а в следующую застываешь в кресле, не донеся до рта очередную пригоршню попкорна...

Впрочем, в 15–17 лет смерть кажется далекой и ненастоящей, чем-то, что может произойти с другими, но не с тобой. Поэтому старшеклассники из австралийской субурбии превратили ее в прикол для вечеринок. Собираясь вместе, они по очереди пожимают "руку мертвеца" (откуда она взялась, никто толком не знает, да и не особо интересуется), произносят заклинание и на 90 секунд — тайминг является важным условием, которое, конечно, будет беспечно нарушено,— пропускают через себя в наш мир духи почивших. Все это, естественно, снимается на телефоны и выкладывается в сеть, поскольку для поколения зумеров ни один опыт не является по-настоящему пережитым, если не запечатлен на видео, не показан в интернете и не удостоверен лайками и комментариями. Для Мии (Софи Уайлд), в отличие от сверстников, смерть не является абстрактным концептом или поводом для веселья»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Рука руку морит».