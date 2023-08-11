Перед самокатами рисуют «медленные» зоны

«Медленных» зон для электросамокатов за год в Москве стало в два раза больше. Сейчас в столице их уже 200, сообщили “Ъ FM” в городском департаменте транспорта. В июне прошлого года там говорили о 110 точках, где самокаты автоматически едут не быстрее 5-15 км/ч. Как работает система ограничения скорости? И насколько она эффективна? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Случившееся в конце июля смертельное ДТП по вине курьера, который управлял электровелосипедом, вновь заставило говорить о необходимости изменить правила при использовании средств индивидуальной мобильности.

В Госдуме, например, призвали ввести обязательное обучение, права и номера для таких устройств, а один из сенаторов предложил запретить ездить по столичным тротуарам быстрее 10 км/ч.

Хотя зон ограничения скорости в Москве уже две сотни, за год их стало в два раза больше. Одна из новых появилась в парке Горького, рассказала директор по коммуникациям сервиса URent Алёна Сухаревская:

«Самокаты оборудованы специальным трекером — это такая маленькая коробочка, которая взаимодействует с нашей платформой с помощью сим-карточки и GPS. Каждые несколько секунд устройство сообщает свое местоположение.

Когда оно въезжает, например, в парк им. Горького, то получает сигнал о том, что нужно снизить скорость до 10 км/ч. Там загорается изображение маленькой желтенькой черепашки, что говорит пользователю о том, что он въехал в зону ограничения скорости».

В дептрансе Москвы отмечают, что в «медленных» зонах аварийность отсутствует и жители намного меньше жалуются на быструю езду. Их вводили и в других городах, а в Санкт-Петербурге планируют увеличить число улиц с ограничением скорости для самокатов до 90.

Вместе с тем это не отменяет удручающей статистики первых месяцев этого года — почти 500 аварий с участием СИМ, пять погибших и 516 пострадавших.

В Совете по правам человека, в свою очередь, потребовали и вовсе запретить передвижение самокатов по тротуарам, остальные предложения назвав «полумерами».

Но даже на первый взгляд компромиссные «медленные» зоны могут заметно снизить интерес пользователей, если тех станет слишком много, подчеркнул гендиректор сервиса Lite Руслан Тарасов:

«Средняя скорость во время поездки составляет 15-17 км/ч. Мы, конечно, прислушиваемся ко всем нововведениям, рассматриваем их у себя, но наша задача, чтобы пользователь не только максимально безопасно, но и максимально быстро добрался из точки А в точку Б.

Если самокаты станут двигаться 10 км/ч, то при средней скорости движения человека в 5-7 км/ч разницы большой не будет, и сервисами просто перестанут пользоваться».

Между тем ГИБДД проводит рейды в столице — только за прошлые выходные, например, зафиксировали 1,5 тыс. нарушений пользователей самокатов. И если те, например, не спешились на пешеходном переходе, их штрафовали на 800 руб.

Но главную опасность создают не те, кто арендует самокат, а водители личных средств индивидуальной мобильности, убеждена главный редактор издания «Трушеринг» Полина Волкова. При этом в ограничении скорости в отдельных зонах, по ее мнению, угрозы для компаний нет:

«В Москве очень жестко все это анализируют, и цифры взяты не с потолка. Все зависит от того, какой на этих участках пешеходный поток.

И такое решение не повлияет на спрос. Это, может быть, отсечет тех, кто берет самокаты, чтобы погонять, но это и хорошо.

Вместе с тем наша с вами главная проблема — не кикшеринги, а личные самокаты, которые развивают гораздо большую скорость и никак ничем не ограничены».

Действительно, хотя законом и запрещено на всех электросамокатах разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, владельцы личных устройств по-прежнему могут это делать — у них, в отличие от пользователей кикшерингов, встроенного ограничения скорости нет.

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