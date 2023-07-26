Самокаты катятся к номерам

Власти вновь обсуждают установку госномеров на электросамокаты. В этот раз в поддержку инициативы высказалась спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что эта мера нужна не для «формализма», а чтобы идентифицировать граждан в случае, например, наезда на пешехода. А на днях в ЛДПР заявили, что разработают законопроект, который позволит устанавливать номера на электросамокаты. Юристы отмечают, что для этого придется переписывать множество действующих регламентов. Однако собеседники “Ъ FM” полагают, что все необходимые меры уже подготовлены. Подробности — в материале Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В последнее время регулирование использования электросамокатов — одна из самых популярных тем у властей. Но если изначально речь шла о полном запрете, то теперь риторика смягчилась. Законодатели задумались об усилении контроля за ними. Для этого необходимо установить на электросамокаты госномера. А после этого можно будет думать, например, о введении штрафов для тех, кто управляет такими устройствами, говорил несколько недель назад сенатор Валерий Васильев. Во вторник его поддержала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это лучше, чем вовсе лишать граждан таких транспортных средств.

Но, например, пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Юлия Камойлик считает, что это не должно касаться общественных самокатов: «У нас контроль над парком самокатов при помощи номеров реализован на базе наших технологий. В случае какого-то происшествия мы всегда можем отследить, где какой самокат был, и какие-то данные предоставить. Мы понимаем запрос, желание понимать, что за самокат, кто управлял им. В Общественной палате во время последнего обсуждения, посвященного электросамокатам, поднимался вопрос о том, что, помимо кикшеринговых, есть частные самокаты, и их тоже хочется контролировать. А с частными самокатами как раз большой вопрос».

Именно частные электросамокаты и вызывали больше всего опасений. Например, у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который и поддерживал идею о полном запрете этих транспортных средств в городах. По оценкам МВД, с начала года количество ДТП с участием самокатов выросло почти на 60%. При этом найти виновников не всегда возможно. И предполагается, что именно госрегистрация решит проблему. Но автоюрист Сергей Радько говорит, что для этого придется переписывать действующие регламенты:

«Номера надо ставить на самокаты только тогда, когда будет понятно, каков порядок их госрегистрации. Сейчас они такой регистрации не подлежат, значит, нужно их отнести к какой-то определенной категории транспортных средств, потому что в техрегламенте такого транспортного средства просто нет. Опять же, электросамокаты не имеют VIN-кода, соответственно, непонятно, по каким номерам их регистрировать. А самая главная проблема в том, что, даже если эти маленькие номера ввести, они будут плохо считываться камерами. И чтобы их считывать, надо будет вешать камеры буквально на каждом столбе».

Но в ЛДПР на днях заявили, что в ближайшее время подготовят законопроект, который позволит устанавливать номера на электросамокаты. Хотя общественники уверяют, что все можно сделать гораздо проще — с помощью сайта «Госуслуги». И необходимые поправки были разработаны еще в апреле, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «На "Госуслугах" человек получает просто аббревиатуру — такую же, которая присваивается, например, мопедам. И он делает себе государственно-регистрационные знаки по стандарту для мопеда и, собственно, крепит их.

Таким образом, он попадает уже в объективы камер, можно понять, кто он. Это же средство индивидуальной мобильности, поэтому в личном кабинете человек за собой его и закрепляет.

Предлагаемые поправки предусматривают и ответственность за езду без регистрации, то есть мы проработали вопрос от и до».

В Национальном автомобильном союзе надеются, что поправки еще можно успеть принять до конца сезона. Но пока ни одно заявление властей о будущем электросамокатов так и не было воплощено в какое-либо решение. Поэтому не исключено, что и инициативу об установке номеров также отложат на неопределенный срок.

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