Электросамокаты разгоняют число аварий

В России почти в три раза выросло число аварий с электросамокатами. За полгода в таких происшествиях пострадали более 1 тыс. человек, погибли 12, следует из данных Научного центра безопасности дорожного движения МВД. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года травматичность подобных ДТП увеличилась на 183%, смертность — на 100%. Больше всего аварий произошло в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Тюменской и Омской областях.

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Рост количества ДТП связан, в первую очередь, с безответственным поведением самих участников дорожного движения, отметил координатор Российского совета по культуре поведения на дорогах Сергей Барышников:

«Люди катаются там, где им удобнее, в том числе и на пешеходных дорожках. Если к привычному автотранспорту водители и участники движения приучены, то электросамокаты сейчас только вписываются в общий поток.

Кроме того, его применение на определенных городских участках выросло, потому что они стали более доступны в тех районах, где организованы пункты по их прокату.

Чтобы количество инцидентов с участием такого транспорта снижалось, должен быть его учет. То есть стоит применять к тем, кто им управляет, аналогичные требования, что и к владельцу автомобиля. В частности, соответствующее обучение должно быть пройдено, должен быть сдан экзамен».

Согласно данным МВД, чаще всего в аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) происходят при выезде с прилегающих территорий. ДТП также фиксируют на перекрестках, пешеходных переходах и тротуарах.

Количество происшествий на арендованных электросамокатах, наоборот, снизилось, подчеркнула пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Юлия Камойлик:

«В цифрах, которые озвучивает ГИБДД, есть несколько подсказок, за счет чего этот рост случился. Видно, что 70% ДТП связаны с СИМ, мощность двигателя которых больше 550 Вт. У электросамокатов в нашем сервисе, например, этот показатель менее 250 Вт.

Кроме того, примерно половина аварий случилась на частных электросамокатах и только половина — на кикшеринге. Внутри сервиса мы, наоборот, отмечаем снижение числа инцидентов во всех городах присутствия.

Если говорить про Москву, то все усилия, которые мы прикладываем вместе с мэрией, в том числе регулирование скорости, выделение "медленных "зон, приводят к тому, что аварийность снижается. Например, показатели количества аварий на 10 тыс. поездок падает».

Ранее власти снова обсуждали установку госномеров на электросамокаты. По мнению спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, мера позволит идентифицировать водителей и привлечь их к ответственности за нарушение ПДД.

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Мария Широкова