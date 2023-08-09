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Коммерсантъ FM
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В метро Москвы протестируют цифровой рубль

В метро Москвы протестируют продажи сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек» за цифровые рубли. На первом этапе воспользоваться таким способом оплаты смогут сотрудники, включенные в фокус-группу, сообщил столичный департамент транспорта. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что проект реализуется вместе с Центробанком (ЦБ) и ВТБ.

Закон о цифровом рубле внесли в Госдуму в конце 2022 года. Предполагалось, что пилотный проект банков по реальному использованию цифровых рублей начнется в феврале, но первое чтение закон прошел только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Владимир Путин подписал 24 июля. ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить с помощью цифровых кошельков в банковских мобильных приложениях.

Сегодня, 9 августа, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что операции с цифровым рублем начнутся с 15 августа.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровому рублю не хватает статуса».

Лаура Кеффер

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