Цифровому рублю не хватает статуса

Несмотря на широкое обсуждение введения цифрового рубля, у участников рынка, как выяснилось, осталось много вопросов, в том числе самых базовых. Так, по информации “Ъ”, банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Также их интересует, будет ли оператор платформы цифрового рубля, которым выступает регулятор, компенсировать кредитным организациям расходы на предоставление клиентам доступа к платформе. Эксперты отмечают, что от ответа на вопрос, чем является цифровой рубль, серьезно зависит правоприменительная практика в отношении операций с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в ЦБ с просьбой разъяснить отдельные положения о цифровом рубле. В письме отмечается, что «в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан/потребителей финансовых услуг».

Банкиры предлагают ввести прямой запрет на принуждение граждан к открытию цифрового счета, ограничить повышение тарифов на услуги оператора цифрового рубля для физлиц и зафиксировать недопустимость внесения оператором платформы цифрового рубля изменений в договор с в одностороннем порядке.

Кроме того, участники просят пояснить, будут ли банки обязаны становиться участниками платформы цифрового рубля и если да, то что они для этого должны доработать в своей инфраструктуре. По их мнению, из принятых документов «не представляется возможным установить порядок заключения договора счета цифрового рубля пользователями» и правовую природу договора счета цифрового рубля. Возникли вопросы и с процедурой списания цифровых рублей со счета, и существует еще целый ряд моментов, предполагающих неоднозначное толкование или не описанных в явном виде.

В Банке России сообщили “Ъ”, что рассмотрят обращение Ассоциации «в установленном порядке».

Юристы отмечают, что, хотя законы и положения, необходимые для начала функционирования цифрового рубля, готовились достаточно долго, они «остаются сырыми и вызывают множество вопросов». В частности, по словам адвоката «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, отсутствует проработка концептуальных правовых вопросов, касающихся цифрового рубля, на научном уровне.

Один из ключевых вопросов состоит в определении правовой природы цифрового рубля, который ранее в ГК был причислен к безналичным денежным средствам, а в настоящее время Банк России называет его уже третьей формой рубля, поясняет адвокат МКА «Адвокаты и бизнес» Михаил Романов. «От решения этого вопроса зависит порядок применения огромного количества нормативных актов, написанных под безналичные денежные средства»,— говорит он. По словам господина Романова, важно понимать, что чем более неопределенные и широкие трактовки в законе, тем больше возможность менять на ходу правила подзаконными актами, следовательно, тем меньше гарантий для пользователей цифрового рубля.

В свою очередь партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов отмечает, что от понимания правовой природы цифрового рубля будет зависеть, какие положения законов России на него распространяются, какая судебная практика относима к потенциальным спорам с цифровым рублем и так далее.

Ассоциацию волнует вопрос с издержками, связанными с цифровым рублем. «Банки должны будут следить за соблюдением законодательства о легализации при совершении операций с цифровым рублем, но неясно, каким образом банкам будут компенсироваться такие издержки, если операции физических лиц будут совершаться без комиссии»,— говорит Игорь Дубов.

Основатель портала о цифровых активах DFA.su Максим Коломыйцев отмечает, что на примере пилотных проектов можно сделать вывод, что создание инфраструктуры цифрового рубля на стороне банков оплачивается за их счет. При этом, по его словам, проект сложный, многие вопросы решаются с банками в относительно неформальных коммуникациях, в процессе ищется консенсус. По мнению господина Коломыйцева, в первых редакциях «не все формулировки точны, чтобы в дальнейшем была возможность доработать технические детали на пилотах, без изменения регулирования».

Максим Буйлов