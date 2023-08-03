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Коммерсантъ FM
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ЦБ показал логотип цифрового рубля

Совет директоров Банка России сообщил, что одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Также регулятор установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить с помощью цифровых кошельков в банковских мобильных приложениях.

Логотип цифрового рубля — это знак рубля в окружности в кораллово-алом и белом цветах. С одной стороны, это повторяет форму обычной монеты, с другой — перекликается с логотипом ЦБ, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Банк России утвердил следующие тарифы для операций с цифровыми рублями:

  • Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными;
  • тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. руб.);
  • тариф для предоставляющих жилищно-коммунальные услуги компаний составит 0,2%, но не более 10 руб.;
  • комиссия за переводы между юридическими лицами — 15 руб. за операцию.

Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Предполагалось, что пилотный проект банков по использованию реальных цифровых рублей начнется в феврале. Однако в первом чтении закон был принят только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Владимир Путин подписал 24 июля.

Финансисты, экономисты и предприниматели рассуждают о том, готова ли Россия к цифровому рублю,— в материале «Ъ».

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