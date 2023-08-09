Домодедово после временного закрытия из-за ночной атаки БПЛА работает штатно

Московский аэропорт Домодедово в ночь на сегодня, 9 августа, временно закрывали из-за сбитого поблизости беспилотника. Сейчас аэропорт уже возобновил работу, сообщили «РИА Новости» в его пресс-службе.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов московский аэропорт Домодедово временно был закрыт на прием и вылет воздушных судов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме»,— уточнили в пресс-службе.

Сегодня, 9 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было сбито два беспилотника: один — в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе. В Минобороны уточнили, что БПЛА были уничтожены средствами ПВО, никто не пострадал.

В предыдущий раз беспилотник сбили на подлете к столице 6 августа. Тогда вводили ограничения на посадку и вылет самолетов в аэропорту Внуково.

Лаура Кеффер