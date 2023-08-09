Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты два беспилотника. Предварительно, от падения обломков никто не пострадал.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе»,— написал мэр Москвы в Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике на подлете к столице 6 августа. Его сбили на территории Подольского района. В аэропорту Внуково были введены ограничения на посадку и вылет самолетов.

Анастасия Ларина