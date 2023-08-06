Во Внуково сняли ограничения на вылет и посадку самолетов

Ограничения на вылеты и прием самолетов в московском аэропорту Внуково сняты в 11:55 мск. Аэровокзальный комплекс открыт для полетов и работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта. Ограничения вводились из-за работы ПВО по обнаруженному беспилотнику. Он был уничтожен на территории Подольского района Подмосковья.

Режим ограничения полетов в аэропорту Внуково действовал полтора часа, он был введен в 10:26 мск.

Согласно данным онлайн-табло Внуково, в 12:45 мск в аэропорту приземлится рейс из Якутска, а в 12:50 — из турецкого Даламана. При этом из-за ограничений, введенных в аэропорту, был задержан вылет и прилет более 20 рейсов.

По информации Министерства обороны России, 6 августа в 11:27 мск в Подольском районе Московской области средствами ПВО был сбит беспилотник, пытавшийся атаковать «объекты на территории Подмосковья». Мэр Москвы Сергей Собянин также подтверждал данные об уничтожении БПЛА, пытавшегося «совершить прорыв» в сторону столицы.

В Telegram-каналах распространялись сообщения о введении в аэропорту плана «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объекта, который может помешать движению самолетов. Сообщалось, что план вводился из-за обнаружения беспилотника.

Александр Кислов