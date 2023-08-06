Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 11:00 на подлете к столице был замечен беспилотник. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен. В аэропорту Внуково временно перекрывали воздушную зону.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы»,— написал мэр города в своем Telegram-канале.

За примерно полчаса до публикации господина Собянина пресс-служба аэропорта Внуково распространила заявление: «По независящим от аэропорта введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». В сообщении аэропорта отмечалось, что с 10:26 мск часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани московского авиаузла.

В Telegram-каналах распространялись сообщения о введении в аэропорту плана «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объекта, который может помешать движению самолетов. Сообщалось, что план вводился из-за обнаружения беспилотника. По последним данным, во Внуково 21 рейс задержан, 2 отменены.