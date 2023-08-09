Минобороны отчиталось о предотвращении атаки беспилотников в Подмосковье

Минобороны России сообщило, что над территорией Московской области была пресечена попытка Украины осуществить атаку беспилотниками. По данным ведомства, никто не пострадал.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— сообщается в Telegram Минобороны.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Домодедово и Минского шоссе системы ПВО сбили два беспилотника.

Последний раз об атаке беспилотников в Подмосковье сообщалось 6 августа: системы ПВО сбили дрон в Подольском районе. Тогда в аэропорту Внуково ввели ограничения на посадку и вылет самолетов.