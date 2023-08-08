Генпрокуратура напомнила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты

Генпрокуратура сообщила, что участившиеся поджоги военкоматов в России совершаются по указаниям, полученным гражданами по телефону. Эти звонки, как сообщает ведомство, поступают с территории Украины. Генпрокуратура в связи с этим напомнила, что «деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти», могут быть расценены как теракт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ). Министерство внутренних дел, в свою очередь, описало сценарии, по которым мошенники склоняют россиян к преступлениям.

По данным Генпрокуратуры, звонки были массовыми и «по времени совпадали с датами успешного продвижения» российских военных в зоне проведения военной операции на Украине. Звонившие якобы финансируются организациями, связанные с Украиной. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо кредитных учреждений и склоняли граждан к совершению преступлений «в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний».

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства»,— говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

МВД описало сценарии подобных звонков. Как сообщает министерство, незнакомцы говорят, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. В других случаях предлагают отомстить аферистам, а иногда «просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких».

«Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», утверждается в пресс-релизе министерства. Также бывают случаи, когда за поджоги прямо предлагают заплатить.

Только за август в России зафиксировали несколько поджогов военкоматов. 1 августа в Улан-Удэ мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание недействующего военкомата. В тот же день в Омске пресекли попытку поджога военкомата. 2 августа в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата по заданию мошенников, а во Всеволожске у военкомата задержали мужчину с бутылками с зажигательной смесью. Вчера, 7 августа, был задержан пытавшийся поджечь военкомат в Приморье матрос.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Лаура Кеффер