Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура напомнила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты

МВД рассказало, как телефонные мошенники заставляют россиян поджигать военкоматы

Генпрокуратура сообщила, что участившиеся поджоги военкоматов в России совершаются по указаниям, полученным гражданами по телефону. Эти звонки, как сообщает ведомство, поступают с территории Украины. Генпрокуратура в связи с этим напомнила, что «деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти», могут быть расценены как теракт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ). Министерство внутренних дел, в свою очередь, описало сценарии, по которым мошенники склоняют россиян к преступлениям.

По данным Генпрокуратуры, звонки были массовыми и «по времени совпадали с датами успешного продвижения» российских военных в зоне проведения военной операции на Украине. Звонившие якобы финансируются организациями, связанные с Украиной. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов либо кредитных учреждений и склоняли граждан к совершению преступлений «в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний».

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства»,— говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

МВД описало сценарии подобных звонков. Как сообщает министерство, незнакомцы говорят, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. В других случаях предлагают отомстить аферистам, а иногда «просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких».

«Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», утверждается в пресс-релизе министерства. Также бывают случаи, когда за поджоги прямо предлагают заплатить.

Только за август в России зафиксировали несколько поджогов военкоматов. 1 августа в Улан-Удэ мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание недействующего военкомата. В тот же день в Омске пресекли попытку поджога военкомата. 2 августа в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата по заданию мошенников, а во Всеволожске у военкомата задержали мужчину с бутылками с зажигательной смесью. Вчера, 7 августа, был задержан пытавшийся поджечь военкомат в Приморье матрос.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...