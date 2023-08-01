В Омске пресечена попытка поджога военкомата

В Омске правоохранителями была пресечена попытка поджога военкомата. Эту информацию "Ъ-Сибирь" подтвердили источники в органах. В УМВД России по Омской области, которое занимается расследованием инцидента, отказались от комментариев.

По данным «Ъ», сотрудниками полиции была задержана студентка педагогического колледжа. Ей якобы позвонил неизвестный и сообщил, что на имя девушки оформлен мошенниками кредит. После этого он предложил студентке «отомстить банку» и поджечь офис финансового учреждения. Однако по указанному адресу оказался военкомат. Девушка успела облить горючей жидкостью дверь организации. После этого студентка была задержана.

Также попытки поджечь военкоматы были зафиксированы в тот же день в других регионах.«Ъ» уточняет, что речь идет о Калуге, Можайске, Подольске, Казани, Россоши в Воронежской области.

В конце июля сообщалось, что мужчина пытался поджечь военкомат в Бердске (Новосибирская область). Огнем была повреждена входная дверь, пострадавших нет. На прошлой неделе злоумышленник был задержан.

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Александр Киселев, Оксана Павлова