Во Всеволожске у военкомата задержали мужчину с бутылками с зажигательной смесью

В городе Всеволожске Ленинградской области задержали 74-летнего мужчину, который принес к зданию военкомата бутылки с зажигательной смесью, сообщило 78.ru.

Военный комиссариат Всеволожска и Всеволожского района расположен по адресу Московская улица, 4. Около 10:10 2 августа сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который держал в руках подожженную бутылку с «коктейлем Молотова». Бутылку потушили, мужчина был задержан. Предположительно, его убедили совершить поджог неизвестные, которые звонили ему по телефону.

Это уже четвертый случай попытки поджога военкомата в Петербурге и Ленинградской области за последние дни. Вечером 1 августа здание комиссариата на Английском проспекте пыталась поджечь 67-летняя женщина. В тот же день другая женщина грозила поджечь здание военкомата в Сестрорецке, а первый случай произошел 31 июля. Тогда мужчина поджег двери военкомата на улице Чайковского, 53. Все неудавшиеся поджигатели были задержаны и опрошены. Предположительно, их убедили совершить поджоги неизвестные, которые связывались с ними по телефону и в мессенджерах.

О попытках поджогов — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург