Мошенники объявили войну военкоматам

Правоохранительные органы столкнулись с новой волной преступлений террористической направленности. Доведенные до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах. При этом в силовых структурах отмечают, что участие в преступлении пусть и в результате обмана не освобождает совершивших их лиц от ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вечером 31 июля полицейскими, охранявшими военный комиссариат по Центральному и Советскому административным округам Омска (улица Пушкина, 74), была задержана Анастасия Антонова, студентка педагогического колледжа. Выяснилось, что ей позвонил неизвестный и заявил, что на ее имя мошенники оформили кредит и похитили деньги. После этого он предложил отомстить сотрудникам отделения банка, в котором был выдан кредит, сообщив вместо кредитного учреждения адрес военкомата, и предложил поджечь его. До задержания студентка успела облить дверь легко воспламеняющейся жидкостью. О том, что она совершила нападение на военкомат, задержанная, по ее словам, не знала.

В тот же день по заданию мошенников пенсионерка Ольга Морозова подожгла здание военкомата Калуги (улица Суворова, 117), забросив стеклянную бутылку с горючим веществом в проем окна первого этажа. Злоумышленницу задержали на месте преступления, пожар потушили — обгорела только деревянная рама.

Еще одна женщина, работавшая жестянщиком Татьяна Холюсева, была поймана в подмосковном Можайске после того, как устроила пожар (площадь возгорания составила 200 кв. м): в здании, где размещен военкомат этого города и Рузы на улице Фрунзе, 17. Жестянщица, давая показания, рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил молодой человек, представившийся сотрудником ПАО «Сбербанк», и сообщил, что в здании военкомата находится гражданин, который пытается взять на ее имя кредит, предложив женщине «устроить переполох»: поджечь здание, а когда из него выйдет мошенник, его задержат. Так она и поступила, использовав одну из четырех полулитровых бутылок с жидкостью для розжига. Пожар потушили сами сотрудники комиссариата.

Если по двум первым случаям проводятся доследственные проверки, то в отношении госпожи Холюсевой уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества) УК РФ.

В подмосковном Подольске за поджог двери центрального входа в военкомат (проспект Ленина, 73) сотрудники полиции и Росгвардии задержали менеджера ресторана «Вкусно и точка» Вячеслава Лычагина, ранее судимого за мошенничество с использованием электронных средств платежа (ч. 2 ст. 159.3 УК). По словам молодого человека, ему позвонили из Центробанка и убедили взять в кредит 35 тыс. руб., которые он перевел на счет, указанный звонившему. В дальнейшем, чтобы прекратить «мошеннические действия», ему предложили поджечь военкомат. Господин Лычагин приобрел в магазине «Пятерочка» 5 флаконов по 110 мл жидкости для снятия лака и 1 бутылку «Боржоми», сделав в последней зажигательную смесь, которую и бросил в дверь комиссариата.

Через несколько часов на подольский военкомат напали снова — на этот раз бутылку с зажигательной смесью в дверь бросил пенсионер Николай Каплин. Ранее по требованию мошенников он взял в Сбербанке кредит 2,5 млн руб., которые затем перевел на их счет. Ему после поджога пообещали вернуть часть денег.

А в Казани Альфия Гарипова получила от неких правоохранителей по телефону задание о поджоге здания Военного комиссариата Республики Татарстан (Аэропортовская улица, 1) для поимки злоумышленников, совершавших дистанционные махинации. Девушка бросила в здание бутылку с зажигательной смесью, но пожара не произошло.

Наконец в городе Россошь Воронежской области бросила в дверь здания регионального военкомата (Пролетарская улица, 112) бутылку с зажигательной смесью учительница Ольга Подунова, которую вскоре задержали. Пожару не дали разгореться военные. По словам задержанной, из Центробанка ей сообщили о попытке хищения средств со счетов и том, что мошенник прячется в военкомате, который она и подожгла, чтобы выкурить его наружу для задержания полицией.

Официально в правоохранительных органах инциденты не комментировали, однако источник «Ъ» в МВД предположил, что за всеми акциями стоят телефонные мошенники, действующие в интересах украинских спецслужб.

В Феодосии 51-летняя учительница русского языка одной из местных школ бросила в сторону военного комиссариата бутылку с зажигательной смесью. Женщину задержали на месте преступления, возбудив дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). На допросе она сообщила, что стала жертвой украинских спецслужб. По словам педагога, она действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить этот поступок. Она также заявила, что оформила на себя кредит на 3 млн рублей и перевела его по реквизитам, который ей указали звонившие. В МВД и ФСБ Крыма устанавливают все обстоятельства произошедшего, отрабатывая в том числе версию о вербовке женщины украинскими спецслужбами.

В Санкт-Петербурге полиция задержала 53-летнюю женщину, которая угрожала поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов в городе Сестрорецке, сообщает 78.ru. Около 12:30 женщина средних лет подошла к окну дежурного военкомата и заявила, что собирается поджечь здание. Издание отмечает, что женщина заметно нервничала и держала в руках мобильный телефон. После этого ее вывели на улицу и вызвали полицию. Территорию военкомата оцепили, на месте работали оперативные службы. В сумке у женщины нашли две бутылки с «коктейлем Молотова».

Как сообщал «Ъ-СПб», накануне вечером, 31 июля, 53-летний мужчина поджег при помощи «коктейлей Молотова» двери военкомата на улице Чайковского, 53. После поджога он пытался протаранить ворота соседнего дома, затем был задержан сотрудниками полиции. По предварительной информации, мужчина ранее якобы получал звонки от «сотрудника ФСБ Колесникова». Он утверждал, что тот предложил ему поджечь военкомат с целью получить «некоторые документы, связанные с Украиной». В полиции квалифицировали действия мужчины как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Подобные случаи регулярно происходили в России после начала спецоперации на территории Украины, но впервые массовые атаки были зарегистрированы именно 31 июля. Он особо отметил, что в отношении поджигателей по результатам доследственных проверок будут возбуждены уголовные дела, в том числе, возможно, за преступления террористической направленности.

Николай Сергеев