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Коммерсантъ FM
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В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата по заданию мошенников

В Ставрополе женщина попыталась поджечь здание военкомата, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его данным, она стала жертвой мошенников.

«В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью»,— написал господин Владимиров в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки поджога нет.

«Женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников»,— добавил Владимир Владимиров. Он не сообщил ее имя и возраст.

Господин Владимиров добавил, что в мае задержанная «попалась на уловку мошенников». «Есть кредит, который отдала им. И вчера ей позвонили, укронацисты наши ненавистные, и сказали, что вернем деньги, иди брось бутылку»,— сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

31 июля в России произошли девять поджогов военкоматов, 1 августа зафиксировано еще два случая. Часть из задержанных заявляют, что сделали это по поручению телефонных мошенников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Олеся Павленко

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