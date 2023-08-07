«РИА Новости»: задержан пытавшийся поджечь военкомат в Приморье матрос

Гражданского матроса, пытавшегося поджечь военкомат в Находке, задержали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, мужчина признал вину.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа. Мужчина кинул в здание военкомата два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже, но не загорелся, второй не попал в цель.

«Во всем сознался (задержанный.— "Ъ"). Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал»,— утверждает собеседник агентства.

В России в последнее время участились случаи поджогов военкоматов. 1 августе в Улан-Удэ мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание недействующего военкомата. В тот же день в Сестрорецке женщина угрожала поджечь военкомат, а в Омске пресекли попытку поджога военкомата. 2 августа в Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата по заданию мошенников, а во Всеволожске у военкомата задержали мужчину с бутылками с зажигательной смесью.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Лаура Кеффер