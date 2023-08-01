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Коммерсантъ FM
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В Улан-Удэ мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание недействующего военкомата

В Улан-Удэ в деревянном здании по улице Каландаришвили, где раньше располагался военкомат, вечером 1 августа произошел пожар. На опубликованной очевидцем записи видно, как мужчина берет из сумки женщины бутылку, поджигает тряпку у горлышка, а затем кидает бутылку в окно, после чего вспыхивает пламя.

Инцидент произошел примерно в 20:00 по местному времени (15:00 мск). На место прибыли силы МЧС в составе восьми человек и двух единиц техники. По данным ведомства, пожар был ликвидирован на площади 1 кв. м. В сообщении отмечается, что была «закопчена наружная часть стены».

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту поджога. Как сообщил источник «Ъ», близкий к надзорному ведомству, в здании ранее располагался районный военкомат. МВД Бурятии инцидент официально не комментирует.

О том, как нападения на комиссариаты были организованы в некоторых городах страны,— в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Влад Никифоров, Иркутск

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