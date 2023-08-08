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Коммерсантъ FM
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Британия, Италия, Коста-Рика и Япония обеспокоены обвинениями РФ против прокурора МУС

Великобритания, Италия, Коста-Рика и Япония выступили с совместным заявлением насчет обвинений со стороны России в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана и судей. Они выразили обеспокоенность таким решением. Уголовное дело было возбуждено еще в марте после выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Юрисдикцию МУС признают более 100 стран. Среди них много стран Европы, Южной Америки, Африки, а также Австралия, Канада и другие. Россия, Украина и США не признают МУС.

«Вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат суда, и мы вновь заявляем о своем непоколебимом обязательстве поддерживать суд, его сотрудников и персонал, а также тех, кто сотрудничает с ним, вместе с другими государствами—участниками»,— говорится в совместном заявлении.

В марте МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе украинских детей на территорию РФ». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Великобритания), а также судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика). МУС считает действия РФ неправомерными.

Как мир отреагировал на ордер — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Леонид Уварчев

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