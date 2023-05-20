Руководство МУС считает неприемлемым решение РФ объявить в розыск их прокуроров и судей

Президиум ассамблеи государств—участников Международного уголовного суда (МУС) выразил обеспокоенность тем, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана и судей организации — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Они причастны к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС назвали это решение неприемлемым, сообщила пресс-служба суда.

«МУС считает эти меры неприемлемыми. Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества»,— говорится в заявлении пресс-службы.

В МУС подчеркнули, что твердо стоят на стороне своего персонала и должностных лиц, а также призвали все государства—участники Римского статута активизировать свои усилия по защите суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить способность организации продолжать выполнять свой независимый мандат.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС 20 марта — спустя три дня после выдачи ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. По мнению ведомства, в их действиях есть состав преступления по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». 19 мая МВД выдало ордер на арест Карима Хана.

МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в середине марта 2023 года. В суде объяснили, что решение связано «с незаконной депортацией детей с Украины в Россию». В Кремле в ответ заявили, что сама постановка вопроса об аресте Владимира Путина является «возмутительной и неприемлемой».

Эрдни Кагалтынов