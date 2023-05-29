Лизингодатели делают ставки

Лизингодатели готовы демпинговать на ставках в попытках нарастить свою долю в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Треть участников рынка считают демпинг наиболее эффективным методом конкурентной борьбы на текущем рынке. Преимущество в такой ситуации у лизинговых компаний (ЛК), близких к государственным или финансовым группам. Остальным придется укрепляться в узких сегментах и регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году размер среднего аванса в отрасли сократился до 16,7% от полной стоимости лизингового договора, тогда как ранее показатель составлял 21%, сообщили на XII Съезде лизинговой отрасли России аналитики «Эксперт РА» в минувшую пятницу. Такая динамика наблюдается на фоне роста аппетита ЛК к риску. По данным агентства, 83% участников рынка лизинга считают рынок высококонкурентным, 33% уверены, что основным методом конкурентной борьбы в 2023 году будет демпинг.

В первом квартале объем нового бизнеса в количественном выражении вырос на 27%, до 131 тыс. (со 103 тыс. годом ранее), следует из данных НРА. Данных по объему нового бизнеса в денежном выражении по итогам первого квартала пока нет. По итогам 2022 года — 1,98 трлн руб., по данным «Эксперт РА». Это на 13% ниже, чем годом ранее, но значительно лучше изначальных прогнозов в 40%. По итогам 2023 года участники рынка ожидают роста этого показателя на 10–15%.

Как пояснил замгендиректора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев, демпинг будет особенно характерен для лизинговых компаний, близких к государству или входящих в финансовые группы, то есть имеющих более дешевое финансирование. В среднем они смогут предлагать дисконт в 2 процентных пункта (п. п.) к тем ставкам, которые могут себе позволить рыночные ЛК, полагает он. Такая ситуация связана с вынужденным разворотом крупнейших компаний отрасли на работу с малым и средним бизнесом на фоне стагнации корпоративного сегмента. «Крупнейшие компании сейчас стремятся увеличить долю рынка, маржинальность бизнеса пока отходит на второй план»,— поясняет он.

По оценкам управляющего директора ИГ «Инсайт» Михаила Гонопольского, средние ставки на рынке лизинга сейчас находятся на уровне 15–17% в сегменте транспорта и спецтехники для качественных клиентов МСБ. Рыночные компании в лучшем случае могут привлечь финансирование по этим ставкам, предложить продукт клиентам на таких условиях экономически невозможно, заключает он. «Рыночным средним компаниям надо учиться работать в узких сегментах, в регионах,— говорит гендиректор "Интерлизинга" Сергей Савинов.— Если компания хочет выдавать дорого, она должна принимать риски».

Как следствие, в текущем году доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса продолжит расти, ожидает Александр Сараев. По итогам 2022 года доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса составила 75% против 63% годом ранее. На рынке лизинга может начаться новый передел, уже не связанный с уходом иностранных игроков, полагает эксперт. Средние игроки на этом фоне будут объединяться между собой в рамках одной ниши, допускают некоторые собеседники “Ъ” на рынке.

Особенно явно проблема демпинга может проявиться на рынке в следующем году, согласен собеседник “Ъ” в одной из крупных ЛК. С 2024 года все лизингодатели будут обязаны подавать данные в бюро кредитных историй. Тогда информация о лизингополучателях и их кредитном качестве станет абсолютно прозрачной для всего рынка, и монополисты смогут выбирать лучших клиентов.

Еще одним следствием разворота на МСБ участники рынка называют рост мошенничества. «Лимиты, одобряемые компаниями, растут, все процедуры становятся быстрее и проще. Клиентам нужно сочетание выгодных условий и отличного сервиса — как при оформлении сделки, так и в последующем»,— говорит гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

Это дает дополнительные возможности мошенникам, предостерегает господин Спиров. Компании все чаще сталкиваются с ситуациями, когда один и тот же предмет лизинга может быть куплен несколькими ЛК. Вероятно, наращивание объемов обмена данными между участниками отрасли могло бы снизить подобные риски, рассказывает он. «Трудно совмещать розничный подход и те риски, которые предполагает для компании лизинг оборудования»,— говорит предправления «Альфа Лизинга» Вероника Новикова. «Как найти, изъять, хранить и реализовать автомобиль — понятно. Его можно маяковать,— поясняет она.— Оборудование маяковать труднее, иногда невозможно. Его нужно правильно отключить и демонтировать, правильно транспортировать и хранить». И это все требует дополнительных ресурсов от компании и создает дополнительные уязвимости, заключает госпожа Новикова.

Полина Трифонова