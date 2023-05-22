Лизинг предметно вырос

По итогам первого квартала 2023 года рынок лизинга показал восстановление как минимум по количественным показателям: объем нового бизнеса вырос на 27%, до 131 тыс. единиц предметов лизинга. Поддержку отрасли окажут сегменты спецтехники, грузового транспорта, промышленного оборудования и оборудования для МСБ. Тормозить дальнейшее развитие будут проблемы с логистикой и постоянно меняющиеся условия работы с зарубежными поставщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом квартале объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос на 27%, до 131 тыс. единиц (с 103 тыс. единиц в первом квартале 2022 года), следует из данных обзора рейтингового агентства НРА, с которым ознакомился “Ъ”. Наибольший прирост нового бизнеса по видам предметов лизинга показали: оборудование для общественного питания (+158% год к году, г/г), климатическое и механическое оборудование (+121% г/г), спецтехника (+49% г/г) и промышленное оборудование (+31% г/г). Ранее эти сегменты росли общерыночными темпами.

Однако во второй половине 2023 года объемы нового бизнеса могут снизиться до 120–125 тыс. предметов в квартал за счет сокращения бюджетного импульса, предупреждают в НРА. «Негативно скажется и ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ до 8–8,5%. В годовом выражении прирост объемов нового бизнеса в 2023 году составит 25–30%»,— ожидают в агентстве, что выше предыдущих прогнозов (см. “Ъ” от 25 января).

Восстановление лизинговой отрасли продолжится, хотя и будет неоднородным, сходятся во мнении эксперты и участники рынка. Будут появляться новые сегменты лизинга, поддерживать рост будут государственные и социальные проекты. «Больше всего перспектив для планомерного роста имеют лизинговые компании, фокусирующиеся на специальной, строительной технике и оборудовании,— ожидает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.— За последние 12 месяцев они раньше прочих вернулись к росту благодаря тому, что производители предметов лизинга в данном сегменте в меньшей степени относились к недружественным юрисдикциям». Кроме того, по его словам, задачи, связанные с импортозамещением и ростом оборонной промышленности, стимулировали лизинг промышленного оборудования, а активное строительство, включающее строительство дорог и инфраструктурных объектов, подпитывало спрос на соответствующую технику. Из крупных сегментов рынка поддержку обеспечит железнодорожное направление, сегменты грузового автотранспорта и спецтехники, добавляет гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. «По итогам первого квартала 2023 года продажи грузовой техники уже выросли на 21%. Причем стоить отметить, что в лизинг берут до 80% всех новых грузовиков»,— говорит он.

Продолжаются импортозамещение в операционном лизинге и формирование новой структуры операторов и автомобилей; в финансовом лизинге доли западных компаний поглощены национальными игроками, особенно в сегменте сельхозтехники, замечают в ВТБ. Весомый вклад в рост рынка лизинга в 2023 году внесет сегмент лизинга оборудования для МСП, уверен управляющий директор инвестгруппы «Инсайт» Михаил Гонопольский (см. “Ъ” от 7 марта). «Мы видим рост спроса на китайское и турецкое производственное оборудование»,— говорит региональный директор по ЦФО компании «Интерлизинг» Елена Банникова. Впрочем, в сегментах, которые востребованы у МСП, надо говорить не о глобальной перестройке, а скорее о смене фокусов, замечает директор по маркетингу ГК «Альфа-Лизинг» Мария Габуния.

«Вызовом в 2023 году остаются постоянно меняющиеся условия работы с поставщиками предметов лизинга и логистика предметов лизинга иностранного производства, особенно оборудования»,— отмечает Михаил Гонопольский.

Полина Трифонова