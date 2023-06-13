Лизингу есть к чему стремиться

В первые месяцы 2023 года объем нового бизнеса в лизинге в РФ вырос в количественном выражении на 27%. Однако общий уровень использования инструмента в стране крайне невысок и снижается. Так, по итогам 2022 года доля лизинга в ВВП РФ упала с 1,7% до 1,6%. Это в разы ниже, чем, например, в развивающихся странах Восточной Европы. В России помимо санкций и других ограничений рост использования лизинга сдерживают высокая стоимость длинного финансирования и нормативная база, не позволяющие развивать некоторые перспективные сегменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из данных Национального рейтингового агентства (НРА), с которыми ознакомился “Ъ”, доля лизинга в ВВП страны (рассчитывается как отношение объемов нового лизингового бизнеса к величине ВВП) составила по итогам прошлого года 1,6% против 1,7% годом ранее. «Между тем в РФ, исходя из высокой степени износа основных средств — на конец 2022 года 40%,— показатель должен составлять около 3%»,— считают авторы исследования. Гораздо более высокую долю лизинга ВВП имеют страны с развивающимися рынками в Восточной Европе, что обусловлено их потребностью в обновлении основных фондов по сравнению со странами с развитой экономикой. Так, для сравнения, доля лизинга в ВВП Эстонии составляет 4,2%, в Литве — 3,8%, Польше — 3,4%.

Обращает на себя внимание и достаточно низкая доля лизинга в инвестициях в основной капитал: в России показатель по итогам 2022 года составил 7% против 8% в 2021 году. В среднем в Европе он составляет 15%.

Серьезного улучшения ситуации эксперты не ждут. В ближайшие годы развитие лизинговой отрасли будет сдерживаться дефицитом предметов лизинга из-за санкционных ограничений и разрывом логистических связей (см. “Ъ” от 25 января), отмечает управляющий директор НРА Сергей Гришунин. В то же время в первом квартале 2023 года объем нового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, вырос на 27%, до 131 тыс. единиц (с 103 тыс. единиц в первом квартале 2022 года), следует из данных НРА. Данных по объему нового бизнеса в денежном выражении пока нет. По итогам 2022 года показатель составил 1,98 трлн руб., на 13% ниже, чем годом ранее. В 2023 году участники рынка ожидают роста на 10–15%.

«Лизинговая отрасль встроена в финансовую и экономическую систему каждой страны. Будучи только одним из возможных инструментов финансирования для бизнеса, лизинг вынужден конкурировать с другими механизмами»,— отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. По его словам, банковский сектор, все еще ключевой поставщик финансирования для экономики, «навязывает сильную ценовую конкуренцию за счет более дешевого фондирования». «Лизинг как форма — это всегда средне- и долгосрочное финансирование,— поясняет эксперт.— В России на протяжении многих лет наблюдается дефицит длинных дешевых денег, а при лизинге мы говорим о сроках до 5–7 лет, иногда до 10–15 лет на ряд активов».

Как только в экономике будет повышаться доступность длинных денег и снижаться их стоимость, фокус финансовых институтов сместится в сторону лизинга в силу его более высокой защищенности, поскольку предмет лизинга остается в собственности лизинговой компании, полагает гендиректор «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев.

Тем не менее на фоне сокращения собственных инвестиционных возможностей бизнеса спрос на инструмент лизинга, учитывая его доступность по сравнению с кредитом, стал расти, говорят в «Интерлизинге». Это видно по количеству клиентов и росту размера контрактов (см. “Ъ” от 22 мая). Чтобы рост продолжился, необходимо расширить меры господдержки и распространить их на большее количество лизинговых компаний, полагает директор Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Позднякова. В долгосрочной перспективе, добавляет господин Асатуров, «внедрение сдерживающего риски регулирования могло бы стимулировать интерес кредиторов и инвесторов к лизингу, обеспечивая устойчивую и приемлемую по стоимости базу фондирования».

Полина Трифонова