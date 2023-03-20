Лизингодатели ждут оттепели

Объем нового лизингового бизнеса в России по итогам 2022 года сократился на 13% год к году, до 1,98 трлн руб. При этом общий лизинговый портфель за год все же вырос на 5%, составив 6,75 трлн руб. На 2023 год участники рынка смотрят с умеренным оптимизмом, ожидая роста объемов нового бизнеса в пределах 10% в первую очередь за счет спецоборудования и техники для строительной отрасли

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“Ъ” ознакомился с исследованием «Эксперт РА» по рынку лизинга в 2022 году. По данным агентства, объем нового бизнеса в отрасли сократился на 13%, до 1,98 трлн руб. Падение по итогам года показали как корпоративный, так и розничный сегмент — на 31%, до 354 млрд руб. (минимальное значение с 2019 года), и на 8%, до 1,626 трлн руб., соответственно. Число сделок на рынке снизилось впервые с 2015 года, составив 340 тыс.

Наибольшее падение объемов нового бизнеса показали авиализинг (на 61%) и лизинг морских и речных судов (на 46%). Поддержку корпоративному сегменту оказал лишь лизинг железнодорожного транспорта, который стал основным средством экспортом природных ресурсов. Объемы нового бизнеса в сегменте снизились всего лишь на 1%.

В лизинговой рознице снижение нового бизнеса показали сегмент легковых автомобилей (на 27%) на фоне нарушения логистики и ухода с российского рынка привычных для потребителя европейских марок, а также оборудования для нефте- и газодобычи, который сильно зависит от поставок импортной техники (на 63%). Рост наблюдался в грузовом автотранспорте, специальной и строительной технике. Они быстрее переориентировались на поставки из Китая, стройку стимулировали и меры господдержки, поясняют в «Эксперт РА».

Отмечается рост средней суммы сделки, что помимо инфляции обусловлено подорожанием предметов лизинга вследствие усиления дефицита техники на фоне геополитического кризиса, поясняет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, до 6,75 трлн руб.

В 2023 году в «Эксперт РА» ожидают увеличения объемов нового бизнеса в лизинге в пределах 10%. Рост продолжат обеспечивать розничные сегменты — легковых автомобилей, грузового транспорта и строительной техники. Корпоративный сегмент продолжит стагнировать.

Опрошенные “Ъ” лизинговые компании ждут реализации отложенного за 2022 год спроса, закрепления на рынке китайских аналогов автомобилей и техники, а также рассматривают более нишевые и новые для себя сегменты. «Преимущественно отложенный спрос сформировался в сегментах транспорта и спецтехники. Конец 2022 и начало 2023 года уже явно продемонстрировали новые тенденции во всех традиционно лизинговых сегментах по замещению ушедших марок,— говорит гендиректор "Росбанк Лизинга" Гурам Кудрявцев.— С четвертого квартала прошлого года мы видим восстановление предложения и спроса на седельные тягачи». «В спецтехнике и сельскохозяйственной технике также сохранится дефицит предложений,— говорит руководитель отдела цифровых каналов продаж ГК "Альфа-Лизинг" Роман Вальков.— Здесь появятся новые игроки из стран, которые ранее не выходили на наш рынок».

Интересны участникам рынка и сегменты городской инфраструктуры крупных агломераций, добавляет гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин. «Кроме того, мы начали финансирование обновления основных фондов в образовательных учреждениях и поликлиниках, модернизации объектов теплоснабжения, почтовых отделений связи в удаленных регионах,— продолжает он.— Сегмент недвижимости также в фокусе интересов». В период трансформации и адаптации к новым условиям малый и средний бизнес (МСБ) всегда был более активен, нежели крупный. И «Интерлизинг» сконцентрируется на том, чтобы обеспечивать МСБ ликвидным транспортом и техникой, обозначает планы компании ее коммерческий директор Сергей Жарков.

Но основная часть игроков придерживается более консервативного подхода, делая ставку на те отрасли, которые уже показали стабилизацию по итогам 2022 года или в которых они имеют многолетнюю экспертизу.

Полина Трифонова