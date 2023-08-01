В Сестрорецке женщина угрожала поджечь военкомат

Полиция задержала 53-летнюю женщину, которая грозилась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов в городе Сестрорецке, пишет 1 августа 78.ru.

По данным издания, около 12:30 неизвестная подошла к окну дежурного военкомата и заявила, что собирается поджечь здание. Издание отмечает, что женщина держала в руках мобильный телефон. После этого на место вызвали полицию. Территория военкомата была оцеплена, на месте работали оперативные службы. В сумке у женщины нашли две бутылки с якобы коктейлем Молотова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне вечером, 31 июля, мужчина поджег двери военкомата на улице Чайковского. После поджога он пытался протаранить ворота, затем был задержан сотрудниками полиции. По предварительной информации, мужчина ранее якобы получал звонки от «сотрудника ФСБ Колесникова». Он утверждал, что тот предложил ему поджечь военкомат с целью получить «некоторые документы, связанные с Украиной». В полиции квалифицировали действия мужчины как умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ).

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