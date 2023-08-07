«РИА Новости»: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным предложит ему возобновить мирные переговоры по Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера. По его словам, господин Эрдоган рассчитывает, что это поможет договориться о прекращении огня.

«Господин президент (Турции.— "Ъ") предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия»,— заверил неназванный собеседник агентства.

Кремль на прошлой неделе подтвердил подготовку возможной встречи господ Путина и Эрдогана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что встреча лидеров двух стран пройдет в Турции. Место и время встречи пока не согласованы. Президент Турции рассчитывает, что она пройдет в августе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Молчание — серебро, слово — золото».

Лаура Кеффер