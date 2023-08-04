Казахстан выходит на российский лед

Российское фигурное катание может остаться без довольно одаренной и сильной одиночницы Софьи Самоделкиной. Она получила гражданство Казахстана и собирается, как и многие отечественные спортсмены, страдающие из-за международных санкций, выступать под флагом другой страны. У фигуристов подобный переход уже совершила топовая танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающая теперь за Грузию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Самоделкина на церемонии награждения победителей пятого этапа Гран-При России по фигурному катанию (ноябрь 2022 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Софья Самоделкина на церемонии награждения победителей пятого этапа Гран-При России по фигурному катанию (ноябрь 2022 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, сообщила пресс-служба Казахстанского союза конькобежцев. «Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно»,— говорится в сообщении пресс-службы структуры. Там также отметили, что если гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку на участие в выступлениях в составе национальной сборной.

По информации «РИА Новости», Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА, в группе Светланы Соколовской, в которой собран ряд очень сильных одиночников. Это, например, серебряный призер прошлогодней Олимпиады в Пекине в женском катании Александра Трусова и внесший вклад в российскую победу в ее командном турнире Марк Кондратюк. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), как уточнило агентство, пока не дала добро на переход, а генеральный директор структуры Александр Коган отказался комментировать ситуацию.

Поступок Софьи Самоделкиной укладывается в уже достаточно устойчивый тренд. В последние месяцы на такой шаг пошли несколько десятков отечественных спортсменов из разных видов спорта, столкнувшихся со сложностями из-за наложенных на отрасль международных санкций.

Фигурное катание в этом смысле не отличается мягкостью режима. Международный союз конькобежцев (ISU), в отличие от некоторых других федераций, до сих пор не последовал мартовским рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении россиян в мировой спорт. Причем, судя по всему, их изоляция, исключающая возможность принимать участие в топовых соревнованиях, распространится и на следующий сезон.

В фигурном катании в санкционный период состоялся всего один заметный переход из сборной России в сборную зарубежную. Его совершили претендовавшие на роль первых номеров в национальной команде танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они решили выступать за Грузию и под ее флагом уже успели выиграть турнир Ice Dance International в американском Лейк-Плэсиде. Причем Дэвис и Смолкин заплатили за смену гражданства компенсацию, переведенную ФФККР в Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Оценить потенциальный урон для российского фигурного катания от ухода Софьи Самоделкиной не так уж просто. С одной стороны, каких-то особенно громких успехов спортсменка, которой 16 лет и которая совсем недавно получила право кататься во взрослых состязаниях, еще не добивалась. Но кое-какие взлеты в ее послужном списке уже есть — и не только в юниорских турнирах. Например, в предыдущем сезоне она выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив Александру Трусову, а на этапе в Сочи была второй. Впрочем, стабильность на являлась сильным качеством Самоделкиной. Скажем, на чемпионате России в Красноярске из-за грубых ошибок она упала аж на 11-е место.

Софья Самоделкина в ближайшее время вряд ли могла бы претендовать на место в сборной, то есть в тройке сильнейших фигуристок страны. Даже если оставить за скобками лидеров предыдущего олимпийского цикла — чемпионку Пекина Анну Щербакову, Трусову и ждущую решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по своему непростому допинговому делу Камилу Валиеву, в России есть несколько фигуристок-сверстниц Самоделкиной, которые не уступают ей в уровне подготовки. Но при этом никуда не денешься от того факта, что потолок возможностей Софьи Самоделкиной смотрится чрезвычайно высоким. Он связан с уникальностью технического контента спортсменки. Она вторая после Александры Трусовой фигуристка, освоившая и исполнившая на соревнованиях все виды четверных прыжков.

Но, в отличие от Трусовой, Самоделкина неплохо владеет и сложнейшим тройным акселем. Такой набор элементов иногда обеспечивает ей классные по любым меркам оценки — у российских судей в районе 218 баллов по сумме короткой и произвольной программ.

С ними сейчас, в отсутствие лучших представительниц сборной России, можно бороться даже за призовые места на чемпионате мира — при условии лояльности зарубежных арбитров к компонентам и эстетической составляющей выступления.

Арнольд Кабанов