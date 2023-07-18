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Коммерсантъ FM
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«Вектор развития, казалось бы, правильный»

Владимир Осипов — о порядке смены спортивного гражданства

Российских спортсменов могут попросить заплатить за смену гражданства — как сообщает ТАСС, в Госдуме готовят законопроект о компенсации расходов на подготовку атлета в случае, если он захочет выступать за сборную другой страны. Исключение предусмотрено для тех, кто готовился за свой счет или на протяжении трех лет не попадал в национальную команду. Можно ли заставить спортсменов платить? И как посчитать размер компенсации? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Формат отношения госструктур со спортсменами, при котором в случае перехода под другой флаг они или страна должны заплатить в бюджет некую компенсацию, обсуждают чуть ли не с начала СВО России на Украине. С того момента гражданство сменили немало атлетов, и федерации этому не препятствовали.

Вместе с тем в Госдуме решили изменить ситуацию. Комитет по физической культуре и спорту выступил с предложением, которое должно трансформироваться в законопроект. Сейчас такая мера важна как никогда, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” один из авторов инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Свищев:

«Воспользовавшись ситуацией, когда спортсмены часто не могут представлять интересы России, некие агенты из дружественных и недружественных государств начинают окучивать наших атлетов и тренеров, предлагая им достаточно комфортные и выгодные, на первый взгляд, условия за смену гражданства.

Я уж не знаю, миллионы или десятки миллионов потрачено на каждого спортсмена. Но, наверное, вполне нормально и справедливо потребовать от страны, которая приобретает атлета, компенсацию».

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Только вот на вопрос, как посчитать суммы, которые должны платить спортсмены при переходе под другой флаг, господин Свищев пока ответить не смог: «Сделать это сложно, если честно. Мы разослали нашим экспертам и юристам, в том числе и в Минспорта, письмо с просьбой выразить свою позицию по данной инициативе».

На данный момент законодатели сообщают лишь, что платить отступные будут не все. Вроде как спортсмен может быть освобожден от этого, если в течении трех лет не являлся кандидатом в сборную России. Также можно будет не платить тем, кто готовился за свой счет, как, например, теннисисты.

Остальные нюансы в Госдуме планируют проработать в ближайшее время. Казалось бы, правильный вектор развития, но дело в том, что действующего законодательства вполне хватает для того, чтобы регулировать отношения госструктур с атлетами, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

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«Если это базируется на хорошей юридической основе, то я никаких проблем не вижу с тем, чтобы взыскивать эти суммы. Более того, если делать оговорки в соответствующих договорах о том, что решение станут выносить не государственные, а какие-то третейские суды, к которым, в частности, относится Спортивный арбитраж в Лозанне, то такие вердикты будут исполняться практически по всему миру в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, без дополнительной легализации и в гораздо более простом варианте».

Получается, если бы юристы всех федераций изначально готовили подобные контракты, то вопрос можно было бы вообще не поднимать, и никто из атлетов в принципе не смог бы перейти под другой флаг бесплатно. Но у нас как то не принято обсуждать ошибки руководителей от спорта. Гораздо проще клеймить спортсменов, которые всего лишь воспользовалась этими ошибками.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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