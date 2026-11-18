Управляющие корректировали и свои инвестиционные предпочтения. По данным опроса BofA, средняя доля наличности в портфелях сократилась с 3,9% до 3,6%. Одновременно с этим количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 41% превысило число портфелей, где она была ниже. За месяц перевес сократился на 3 процентных пункта. Часть выведенного капитала, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, была возвращена в облигации. «С учетом уменьшившихся инфляционных ожиданий на фоне падения цен на нефть и корректировки прогнозов строительства дата-центров выросло число желающих зафиксировать доходность на текущих привлекательных уровнях»,— отмечает она.