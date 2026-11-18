Долги растут не по уму
Мировые инвесторы испугались компаний с внедрением искусственного интеллекта
В ноябре после трехмесячной паузы на первое место в опасениях управляющих вышли риски, связанные с компаниями, активно внедряющими искусственный интеллект (ИИ). Помимо высоких оценок таких компаний инвесторы отмечают ухудшающиеся возможности обслуживания растущих долгов. Тем более что демократическое большинство в Конгрессе может усилить контроль за инфраструктурой ИИ, что скажется на темпах ее роста и увеличения генерируемых ею доходов.
Итоги промежуточных выборов в Конгресс США привели к значительной корректировке ожиданий портфельных управляющих. По данным опроса, проведенного аналитиками Bank of America (BofA) в ноябре, резко выросли опасения развития пузыря ИИ. Доля управляющих, назвавших этот риск ключевым для мировой экономики с непредсказуемыми последствиями, составила 34% против 23% месяцем ранее. Впервые с лета он поднялся на первое место. На втором месте — опасения, связанные со способностью облачных сервисов обслуживать растущую долговую нагрузку. При этом лишь 13% респондентов назвали неконтролируемый рост доходностей облигаций ключевым риском для мировой экономики. В сентябре—октябре с долей 31–33% этот риск занимал первое место (см. “Ъ” от 14 октября).
До недавнего времени увеличение капитальных затрат компаний, управляющих ЦОДами, поддерживало оценки всей технологической отрасли. Теперь же инвесторы чаще задаются вопросом, насколько эти расходы оправданы будущими доходами.
Тем более что, как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, строительство дата-центров все активнее финансируется за счет заемных средств, тогда как выручка производителей чипов и инфраструктурного оборудования сильно зависит от инвестиционных решений нескольких крупнейших заказчиков. «Если темпы расширения мощностей замедлятся, это одновременно отразится на прибылях поставщиков и способности отдельных заемщиков обслуживать долг»,— отмечает эксперт.
В таких условиях 52% управляющих, опрошенных BofA, ожидают сокращения капитальных затрат хотя бы одной из крупнейших технологических компаний в ближайшие полгода против 30% респондентов месяцем ранее. Вдобавок к этому 42% опрошенных выступают за укрепление балансов компаний, 33% предпочли бы выплаты акционерам и только 16% поддерживают дальнейшее увеличение инвестиций. «Инвесторы начинают оценивать не столько потенциал технологии, сколько способность многомиллиардных вложений генерировать прибыль и свободный денежный поток»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.
Не последнюю роль в этом сыграли промежуточные выборы в Конгресс США, прошедшие 3 ноября. Победа демократов в обеих палатах означает переход к разделенному правительству с января 2027 года. Это ограничивает возможности администрации Дональда Трампа проводить новые масштабные бюджетные инициативы и повышает вероятность более пристального контроля за развитием инфраструктуры. «Финансовые риски масштабных инвестиций в ИИ обсуждались и раньше, а результаты выборов добавили к ним неопределенность в отношении будущего регулирования»,— отмечает Елена Нефедова.
Илон Маск, основатель компании SpaceX, в июле 2020 года:
«Я думаю, что до того, как искусственный интеллект будет существенно умнее, чем люди, меньше пяти лет. Это не значит, что все пойдет к чертям через пять лет. Просто ситуация станет нестабильной или странной».
Управляющие корректировали и свои инвестиционные предпочтения. По данным опроса BofA, средняя доля наличности в портфелях сократилась с 3,9% до 3,6%. Одновременно с этим количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 41% превысило число портфелей, где она была ниже. За месяц перевес сократился на 3 процентных пункта. Часть выведенного капитала, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, была возвращена в облигации. «С учетом уменьшившихся инфляционных ожиданий на фоне падения цен на нефть и корректировки прогнозов строительства дата-центров выросло число желающих зафиксировать доходность на текущих привлекательных уровнях»,— отмечает она.
Технологический сектор оказался главным источником сокращения позиций. По оценке BofA, чистый перевес портфелей в ИТ-секторе снизился с 37% до 12%, что стало крупнейшим месячным изменением с 2006 года. Однако, как отмечает Илья Сушков, несмотря на эти корректировки, произошла всего лишь ротация портфелей и о массовом уходе от риска речь не идет. Об этом говорят в том числе данные EPFR: на минувшей неделе притоки в фонды американских акций выросли вдвое, до максимума с июня — $63,5 млрд, из которых около $8 млрд было инвестировано в фонды технологических компаний (см. “Ъ” от 16 ноября).
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 8