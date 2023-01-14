На день виноватая

Конфликт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и российских антидопинговых институтов из-за очень громкого и сложного допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, кажется, продолжится. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полностью оправдал Валиеву, о чьей положительной пробе стало известно после выигранного сборной России командного турнира в рамках прошлогодней Олимпиады в Пекине, не найдя в ее действиях признаков «вины или халатности». WADA, настаивавшее на четырехлетнем, то есть, по сути, максимальном сроке дисквалификации для спортсменки, уже сообщило, что будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Впрочем, и РУСАДА пока не готово считать вердикт дисциплинарного комитета окончательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Камилу Валиеву, не найдя в ее действиях признаков «вины или халатности»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Камилу Валиеву, не найдя в ее действиях признаков «вины или халатности»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что Российское антидопинговое агентство проинформировало его о принятом дисциплинарным комитетом структуры решении по поводу допингового случая знаменитой фигуристки Камилы Валиевой. Комитет, формально являющийся независимым органом, признал, что госпожа Валиева совершила допинговое нарушение, но при этом не нашел в ее действиях признаков «вины или халатности». Он посчитал недопустимым применение в отношении Камилы Валиевой каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу,— 25 декабря 2021 года. Анализ у спортсменки взяли во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, на котором она завоевала золото. Теперь, таким образом, оно должно достаться занявшей второе место Александре Трусовой.

Речь идет об одном из самых сложных с процедурной точки зрения в мировом спорте допинговых процессов за последние годы. О том, что в петербургской пробе Камилы Валиевой, в тот момент безусловного лидера в мировом женском одиночном катании, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно по ходу Олимпиады в Пекине в феврале прошлого года, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. Она принесла ей 20 очков из 74, первенствовав как в короткой, так и в произвольной программе.

Выяснилось, что РУСАДА, узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. Международный олимпийский комитет (МОК), который из-за истории с Камилой Валиевой отложил официальную церемонию награждения призеров пекинского командного турнира на неопределенный срок, WADA, а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены.

Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя фигуристка (16 ей исполнилось в апреле), Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает нарушение регламента или подозревается в нем, например, в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания. Камила Валиева, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении еще в середине сентября, сославшись при этом на все тот же исключительный статус Камилы Валиевой. Пункт 4.1 Международного стандарта по обработке результатов позволяет в целях защиты интересов юных спортсменов сделать конфиденциальными «все процессы и процедуру, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение». Российское агентство уточнило, что «не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки», которая, как и подавляющее большинство других отечественных спортсменов, из-за санкций, примененных международными федерациями на фоне военной операции России на Украине, в текущем сезоне выступает лишь во внутренних турнирах, а в декабре выиграла серебро на очередном чемпионате России в Красноярске.

Между тем позиция, занятая РУСАДА, которое до середины декабря находилось в статусе организации, лишенной признания в связи с наложенными ранее допинговыми санкциями, уже фактически спровоцировала его новый конфликт с WADA. Еще в ноябре головная антидопинговая структура, не дожидаясь вердикта российской инстанции, демонстративно передала «дело Валиевой» в CAS, уточнив, что отвечавшие за расследование инцидента российские органы, по ее мнению, намеренно затягивали процесс и «не уложились в разумный дедлайн». Более того, WADA потребовало дисквалифицировать фигуристку на максимальный срок для впервые совершивших допинговое нарушение, но не имеющих смягчающих обстоятельств спортсменов,— четыре года, а также аннулировать все ее официальные результаты с 25 декабря 2021 года. Выполнение этих требований, по большому счету, означало бы конец не так давно начавшейся взрослой карьеры Валиевой и привело к потере сборной России победы в командном олимпийском турнире.

Нет никаких сомнений в том, что конфликт после принятия дисциплинарным комитетом РУСАДА решения по делу Камилы Валиевой не сойдет на нет. Скорее наоборот, уже налицо признаки его возможного обострения. WADA сразу же дало понять, что крайне недовольно полученной информацией. Агентство подчеркнуло, что прежде всего должно изучить запрошенные материалы с мотивировочной частью решения на предмет его соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, однако добавило, что, «основываясь на уже известных элементах дела», «обеспокоено» формулировкой насчет отсутствия «вины или халатности». WADA предупредило, что собирается «без промедления реализовать свое право на апелляцию в CAS» и поставить точку в деле «как можно быстрее».

Впрочем, и само РУСАДА, похоже, не готово признавать решение дисциплинарного комитета окончательным. Генеральный директор агентства Вероника Логинова сказала ТАСС, что после «получения полного текста» структура проведет его «правовую оценку». Госпожа Логинова не исключает, что РУСАДА само «рассмотрит возможность» обжалования вердикта.

Алексей Доспехов