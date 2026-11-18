Банковские карты собирают в колоду
Перед выпуском новой карты банки будут проверять, сколько карт у клиента уже есть
Банк России определил регламент передачи в единый реестр сведений и состав данных обо всех банковских картах граждан, чтобы ограничить их количество двадцатью у одного физлица с целью борьбы с дроперами. Эксперты отмечают, что банкам эта обязанность существенно прибавит работы, в то время как на уровне мошенничества, скорее всего, практически не скажется. Добавит банкирам забот и тот факт, что в состав этих данных входят ИНН физлиц, которые придется не только собирать, но и сверять с налоговиками.
17 ноября Банк России выпустил указание, в котором определен порядок передачи банками сведений в единую систему учета платежных карт (ЕСУПК). До 1 сентября 2027 года в ней должны быть отражены сведения обо всех действующих картах — номер, вид и ИНН клиента. Начиная с этой даты, прежде чем выдать клиенту очередную карту, банки будут уточнять, сколькими он уже владеет. Если окажется, что у человека больше 20 карт, то в получении новой ему откажут. Запрос придется посылать в ЕСУПК и в случае перевыпуска карты. Ранее выданные карты, даже если их количество превышает лимит, продолжат действовать и после 1 сентября 2027 года.
Информацию о закрытии карты клиента, у которого нет сведений об ИНН, банк будет передавать в реестр карт после получения информации об ИНН. Таким образом у таких клиентов число карт, учтенных в реестре, не будет уменьшаться, даже если они закрываются, до тех пор, пока он не предоставит в банк ИНН.
Вместе с тем планируется, что банки смогут с 1 июля 2028 года ограничивать дистанционный доступ к счетам своих клиентов-физлиц, а также запретить снимать наличные в банкоматах, если те не предоставят им ИНН.
Еще через полгода банк и вовсе может прекратить дистанционный доступ к счетам и картам клиента. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не стоят на учете в налоговых органах, требования об обязательном ИНН, а также об ограничении доступа к счетам вступит в силу уже с 1 сентября 2027 года.
Как пояснил “Ъ” председатель комиссии по безопасности финансового рынка совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Тимур Аитов, сбор ИНН — вопрос не столько технический, сколько связанный с качеством данных. У действующих клиентов банки уже имеют данные и паспорта, и ИНН: с 2025 года он обязателен при кредитовании, с июля 2026 года — при переводах через СБП. «Сложности возникнут с теми, кто менял паспорт, фамилию или держит счета в разных банках под разными идентификаторами — придется сверяться с ФНС, а это задержки и ошибки»,— говорит он. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сбор недостающих ИНН — трудоемкая, но решаемая задача для банков.
Впрочем, и ситуация с ограничением числа карт у одного клиента, по мнению экспертов, существенно добавит работы банкам, и не только по интеграции с ЕСУПК, но и по отправке сообщений и запросов в реестр.
МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что создание отдельного реестра карт плюс запросы банков и предоставление информации в реестр по картам — это все затраты, которые не решают проблему мошенничества, ради которой это все и затевалось. «Мошенники могут переводить деньги через СБП, через криптокошельки, даже просто по реквизитам, совершенно не используя карты»,— пояснил он.
При этом ограничение количества карт не уменьшит количество мошенничеств, просто сделает карты дороже для злоумышленников, но это может дать обратный эффект — чем дороже карты, тем больше будет желающих их продать. «Все можно было сделать гораздо проще, без построения новых структур — ФНС с июля 2014 года собирает информацию обо всех счетах граждан в банках»,— говорит Алексей Войлуков. По его словам, единственная проблема заключается в том, что у налоговой службы нет данных о счетах, открытых до этой даты. Однако новый порядок ее тоже не устраняет — достаточно было обязать банки разово передать сведения об этих счетах в ФНС, и у нее была бы полная картина. «Мошеннику нужен не пластик, а счет, к которому он привязан, если ограничивать, то количество счетов, а не карт»,— уверен эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №213от 18.11.2026, стр. 7