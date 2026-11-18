При этом ограничение количества карт не уменьшит количество мошенничеств, просто сделает карты дороже для злоумышленников, но это может дать обратный эффект — чем дороже карты, тем больше будет желающих их продать. «Все можно было сделать гораздо проще, без построения новых структур — ФНС с июля 2014 года собирает информацию обо всех счетах граждан в банках»,— говорит Алексей Войлуков. По его словам, единственная проблема заключается в том, что у налоговой службы нет данных о счетах, открытых до этой даты. Однако новый порядок ее тоже не устраняет — достаточно было обязать банки разово передать сведения об этих счетах в ФНС, и у нее была бы полная картина. «Мошеннику нужен не пластик, а счет, к которому он привязан, если ограничивать, то количество счетов, а не карт»,— уверен эксперт.