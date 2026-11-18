В Пентагоне раскритиковали удары Украины вглубь России
Заместитель главы Пентагона США Элбридж Колби раскритиковал Украину за удары вглубь России. Его слова прозвучали на заседании министров обороны Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
«В то время как общественное внимание сосредоточено на зрелищности глубоких ударов, призванных причинить боль российскому населению, наша оценка заключается в том, что такие удары не были эффективными… и они не способствуют сдерживанию продвижения России на линии фронта»,— сказал господин Колби (цитата по Politico).
Он добавил, что подобные удары «только укрепили готовность Кремля к эскалации». «Баланс преимуществ в обмене глубокими ударами вполне может оказаться на стороне Москвы»,— добавил он.
После встречи министр иностранных дел Германии Борис Писториус заявил, что критиковать удары вглубь России, «направленные на уничтожение стратегических военных целей», — «довольно глупая затея». Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг выразил уверенность в том, что дальнобойные удары ослабили Россию.
В последние месяцы Украина активизировала дальнобойные атаки по территории России, отмечает Politico. Целями ударов становились склады онлайн-ритейлеров, промышленные объекты и нефтеперерабатывающие заводы. 16 ноября российские силы ПВО уничтожили почти 2,1 тыс. беспилотников ВСУ. По подсчетам «РИА Новости» это стало самой масштабной атакой БПЛА за сутки.