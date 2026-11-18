Си Цзиньпин: Китай выступает за реформирование ВТО
Пекин выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.
«Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации»,— сказал Си Цзиньпин.
В феврале 2026 года Китай представил первый комплексный документ с изложением своей позиции по реформированию ВТО. Как пояснили в Министерстве коммерции КНР, инициатива призвана помочь развивающимся странам использовать возможности роста в сферах цифровой экономики, зеленого перехода и ИИ.
Предварительную позицию о преобразовании ВТО Пекин опубликовал в 2018 году. В 2019 году с китайской стороны было внесено официальное предложение.
В ВТО входят 166 стран, на которые приходится около 98% мировой торговли.