«Китай выступил против односторонних действий и протекционизма и по-прежнему привержен принципам подлинного многостороннего сотрудничества, направленным на поддержание многосторонней торговой системы и соблюдение правил ВТО, а также на продвижение реформы этой организации»,— сказал Си Цзиньпин.